استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بعدد من الصواريخ

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عدداً من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتمركز فيها قوات للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية.

وأفادت مصادر محلية، بسماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.

وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للقوات الأمريكية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.

كما نقلت جريدة "الوطن" عن مصادر محلية في ريف دير الزور، القول: إن قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت لقصف صاروخي متحدثة عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" الرسمية بوقوع هجوم مسلح على مركز ناحية بلدة ذيبان التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" والقريبة من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي.