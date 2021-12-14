بينيت ينشئ صندوقا مع الإمارات.. وابن زايد إلى تل أبيب قريبا

أعلنت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير في إطار لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال، نفثالي بينيت إلى أبو ظبي.

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن الإمارات وإسرائيل" أكدتا "رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير"، وأشارتا في بيان مشرك أن "الصندوق سيعمل على إيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".

وجاء في بيان مشترك صدر عن الإمارات وإسرائيل أن الزيارة تمثل "خطوة أخرى فارقة على طريق تطوير العلاقات الدافئة والشراكة الضخمة". وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا عددا من مجالات التعاون، ومنها التجارة والتكنولوجيا والبيئة والسياحة".

في سياق متصل، قال مكتب بينيت، اليوم إن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قبل الدعوة لزيارة "إسرائيل".

وكان بينت قد وصل إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مساء أمس، الأحد، في أول زيارة رسمية علنية لرئيس حكومة إسرائيلي للإمارات.

واستقبل بن زايد بينيت في قصره في أبو ظبي، قبل أن يتوجها إلى محادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، بحسب مسؤولين إسرائيليين، من بينها جلسة ثنائية جمعت بينيت بابن زايد، دامت أكثر من ساعتين.

وزعم بينيت، في ختام زيارته، أن هدف "إسرائيل" هو توسيع العلاقات، "بحيث لا يكون هناك سلام بين القادة فحسب، بل أيضا بين الشعوب"، وذلك في تصريحات صدرت عنه قبل مغادرته أبو ظبي.



وطبّعت الإمارات العلاقات مع الاحتلال في منتصف أيلول/ سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، يقوم البلد المطبع والكيان الإسرائيلي بإبرام اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل الزيارات بين المسؤولين.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، في 14 أيلول/ سبتمبر 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر:وام +عربي21