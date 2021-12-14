النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

بينيت ينشئ صندوقا مع الإمارات.. وابن زايد إلى تل أبيب قريبا

أعلنت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير في إطار لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال، نفثالي بينيت إلى أبو ظبي.
رمز الخبر: ۶۱۴۴۲
تأريخ النشر: 13 December 2021

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن الإمارات وإسرائيل" أكدتا "رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير"، وأشارتا في بيان مشرك أن "الصندوق سيعمل على إيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".

وجاء في بيان مشترك صدر عن الإمارات وإسرائيل أن الزيارة تمثل "خطوة أخرى فارقة على طريق تطوير العلاقات الدافئة والشراكة الضخمة". وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا عددا من مجالات التعاون، ومنها التجارة والتكنولوجيا والبيئة والسياحة".

في سياق متصل، قال مكتب بينيت، اليوم إن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قبل الدعوة لزيارة "إسرائيل". 

وكان بينت قد وصل إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مساء أمس، الأحد، في أول زيارة رسمية علنية لرئيس حكومة إسرائيلي للإمارات. 

واستقبل بن زايد بينيت في قصره في أبو ظبي، قبل أن يتوجها إلى محادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، بحسب مسؤولين إسرائيليين، من بينها جلسة ثنائية جمعت بينيت بابن زايد، دامت أكثر من ساعتين.

وزعم بينيت، في ختام زيارته، أن هدف "إسرائيل" هو توسيع العلاقات، "بحيث لا يكون هناك سلام بين القادة فحسب، بل أيضا بين الشعوب"، وذلك في تصريحات صدرت عنه قبل مغادرته أبو ظبي.
 
وطبّعت الإمارات العلاقات مع الاحتلال في منتصف أيلول/ سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، يقوم البلد المطبع والكيان الإسرائيلي بإبرام اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل الزيارات بين المسؤولين.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، في 14 أيلول/ سبتمبر 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر:وام +عربي21

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بوتين يدعو إلى إجراء مفاوضات فورية أمنية مع "الناتو"
بوتين لماكرون: ضخ أوكرانيا بالسلاح يهدد روسيا ويجب بدء مفاوضات تضمن عدم توسع الناتو شرقا
هنية: 3 حقائق تكشف إضافة حماس النوعية لمسيرة شعبنا
بينيت يدخل العزل الصحي بعد عودته من الإمارات
تنشیط الفعالیات التجاریة مع دول الجوار على راس أولویات الحکومة الایرانیة
اللواء باقري: عقدنا اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
رئيس بيلاروس يهدد بقطع امدادات الغاز إلى دول الاتحاد الإوروبي ردا على أية عقوبات على بلاده
مشعل: قناعتنا تزداد اكثر باكثر من قرب هزيمة المحتل الاسرائيلي
إسلامي: لا صحة للاتهامات حول التخصيب بنسبة 90٪
الحكومة الإيرانية: جميع مقترحاتنا في إطار مفاوضات فيينا السابقة
وزيرا الخارجية الايراني والروسي يستعرضان مسار المفاوضات في فيينا
إيران تؤكد على ضرورة جدية الترويكا الأوروبية في مفاوضات فيننا
علی الغرب أن يثبت جديته في مفاوضات فيينا بالغاء الحظر
تخت روانجي: نرفض استخدام القوة في الفضاء السيبراني
الشيخ خضر عدنان: دعم إيران للمقاومة الفلسطينية يكشف عورة المحيط العربي والإسلامي المطبع
الحصار المالي الأمريكي للبنان
الهيمنة الامريكية على الاقتصاد اللبناني - مفاهيم أساسية
أبو مجاهد: إيران رئة المقاومة الفلسطينية ولها نصيب وفضل بكل صاروخ وطلقة نوجهها الى قلب الكيان الصهيوني
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على كيانات روسية عدة
فيلم "الجنرال": سليماني مُنقِذ "أربيل"
"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات
تغيير نهج الإمارات في اليمن مع التركيز على تطورات مأرب
رئيس وزراء الاحتلال يصل الى الإمارات
الإنكفاء العسكري الأمريكي اعادة تشكيل النظام الاقليمي في غرب آسيا وشرق المتوسط
عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية
اختتام جلسة "الحوار الأمني" بين السعودية وإيران في عمّان
الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس
باقري كني: حققنا تقدّماً جيداً في فيينا يمكنه أن يهيّئ لمفاوضات جدّية
إعلام إسرائيلي: قد يكون بينيت زار الإمارات لوقف التقارب الإماراتي مع إيران