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اختتام جلسة "الحوار الأمني" بين السعودية وإيران في عمّان

المعهد العربي لدراسات الأمن يستضيف جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران، والأمين العام للمعهد يقول إن الجلسة أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات.
رمز الخبر: ۶۱۴۳۴
تأريخ النشر: 13 December 2021

اختتمت اليوم الإثنين جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين.
الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقرّه عمّان، ناقشت بحسب وكالة "بترا" عدداً من القضايا الأمنية والتقنيةـ وأظهر فيها الجانبان رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي.
وناقشت الجلسة عدداً من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.
ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن، أيمن خليل، قوله إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة.
يذكر أن المعهد العربي لدراسات الأمن يعتبر من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الاوسط والمعني بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الامن النووي.
يذكر أن العلاقات الإيرانية السعودية تشهد تطوراً في الآونة الأخيرة تمثل بعددٍ من اللقاءات  الإيرانية - السعودية، كذلك استأنفت إيران صادراتها إلى السعودية، واعتبرت أن هذه الخطوة هي ثمرة المباحثات مع الرياض بواسطة العراق.

المصدر:وكالات

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