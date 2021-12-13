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الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان

استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" سكوت وتبرير وتقاعس الأمم المتحدة عن إدانة جرائم العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني.
رمز الخبر: ۶۱۴۳۱
تأريخ النشر: 13 December 2021

وعبر الحوثي في تغريدة له على “تويتر” عن رفضه واستنكاره لسكوت وتستر وتبرير وتقاعس منظمة الامم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعو إماراتي ومرتزقته ضد الشعب اليمني .

وأشار إلى أن مسؤولي منظمة الأمم المتحدة يستحقون المحاكمة باعتبارهم مشاركين بالتواطئ ولتعمدهم منع وتسيس وصول الإغاثة للشعب اليمني رغم إعلانها أن أسوأ أزمة عالميا باليمن .

 

وأكد الحوثي في تغريدة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن من يدعون حماية حقوق الانسان هم من ينتهكون حق الحياة وجميع الحقوق للشعب اليمني.

واستغرب عضو السياسي الأعلى ، عدم إدانة العدوان وحلفائه من قبل من يدعي حماية حقوق الانسان رغم ارتكابه جرائم الحرب بحق اليمنيين “

المصدر:موقع المسيرة 

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