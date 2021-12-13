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طهران ترد... وتفرض عقوبات على كيانات وشخصيات أميركية

على أساس مبدأ التعامل بالمثل، طهران تفرض عقوبات على 20 شخصية وكياناً أميركياً متورطين في مجال حقوق الإنسان،
رمز الخبر: ۶۱۴۳۰
تأريخ النشر: 13 December 2021

أعلنت طهران فرض عقوبات على 20 شخصية وكياناً أميركياً متورطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، إن هذا الإجراء يأتي على أساس مبدأ التعامل بالمثل بعد أن بدأت أميركا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات جديدة على 15 فرداً و 4 كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.
وأظهر الموقع أن العقوبات تستهدف "القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب" بإيران وكذلك غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج وآخرين.
وأتت هذه العقوبات، وسط الاستعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، ما دفع الخارجية الإيرانية للقول إنه "حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لأميركا التوقف عن فرض عقوبات على إيران"،مؤكدة أن العقوبات الأميركية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح واشنطن ورقة ضغط.
واستؤنفت المفاوضات النووية في الـ 9 من كانون الأول / سبتمبر الماضي، وتركز طهران خلال أعمال الجولة السابعة منها على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكّد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهّد بأي التزام، أكثر ممّا ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

المصدر:وكالات

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