طائرات أميركية تنفّذ إنزالاً جوياً في دير الزور

أفادت مراسلة الميادين في سوريا، أنّ طائرات أميركية نفّذت عملية إنزال شرق دير الزور في سوريا وقتلت 3 أشخاص واختطفت آخرين.

بدورها، قالت وكالة سانا السورية إنّ طائرات أميركية نفّذت، فجر اليوم الأحد، عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين.

وأضافت "سانا" أنّ "عملية الإنزال رافقتها إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة".

ونفّذت الطائرات المروحية الأميركية في 7 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من "قسد" المدعومة أميركياً على بعض المنازل في بريف دير الزور، واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.

يُشار إلى أنّ عملية الإنزال هذه تعتبر الثانية هذا الشهر فيما كانت قوات الاحتلال الأميركي قد نفذت 6 عمليات إنزال خلال الشهر الماضي في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية.

المصدر:وكالات