النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

طائرات أميركية تنفّذ إنزالاً جوياً في دير الزور

طائرات أميركية تنفّذ عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي في سوريا، ومراسلة الميادين تتحدث عن مقتل واختطاف عدد من الأشخاص.
رمز الخبر: ۶۱۴۲۹
تأريخ النشر: 13 December 2021

أفادت مراسلة الميادين في سوريا، أنّ طائرات أميركية نفّذت عملية إنزال شرق دير الزور في سوريا وقتلت 3 أشخاص واختطفت آخرين.
بدورها، قالت وكالة سانا السورية إنّ طائرات أميركية نفّذت، فجر اليوم الأحد، عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين.
وأضافت "سانا" أنّ "عملية الإنزال رافقتها إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة".
ونفّذت الطائرات المروحية الأميركية في 7 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من "قسد" المدعومة أميركياً على بعض المنازل في بريف دير الزور، واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.
يُشار إلى أنّ عملية الإنزال هذه تعتبر الثانية هذا الشهر فيما كانت قوات الاحتلال الأميركي قد نفذت 6 عمليات إنزال خلال الشهر الماضي في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية.

المصدر:وكالات 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الإنكفاء العسكري الأمريكي اعادة تشكيل النظام الاقليمي في غرب آسيا وشرق المتوسط
"إسرائيل" وانفجار مخيم البرج الشمالي: نفي المسؤولية وتوظيف النتيجة
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على كيانات روسية عدة
الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم
المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات
اختتام جلسة "الحوار الأمني" بين السعودية وإيران في عمّان
"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات
الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان
طهران ترد... وتفرض عقوبات على كيانات وشخصيات أميركية
طائرات أميركية تنفّذ إنزالاً جوياً في دير الزور
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس
الحصار المالي الأمريكي للبنان
الهيمنة الامريكية على الاقتصاد اللبناني - مفاهيم أساسية
تغيير نهج الإمارات في اليمن مع التركيز على تطورات مأرب
عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية
الحصار المالي الأمريكي للبنان
الهيمنة الامريكية على الاقتصاد اللبناني - مفاهيم أساسية
مستشار رئیس مجلس الوزراء اليمني: اطالة الحرب هو استنزاف لثروات دول الخليج الفارسي والمستفيد هو شركات السلاح
قائد عسكري ايراني يرد على التهديدات الامريكية والصهيونية الاخيرة
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
باقري كني: إيران لن تقبل شيئا أقل من الاتفاق النووي
رئيسي: نحن جادون في محادثات فيينا
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على كيانات روسية عدة
أبو مجاهد: إيران رئة المقاومة الفلسطينية ولها نصيب وفضل بكل صاروخ وطلقة نوجهها الى قلب الكيان الصهيوني
مسؤول ايراني: سياسة الحكومة فاعلة في تطوير العلاقات مع الجوار
فيلم "الجنرال": سليماني مُنقِذ "أربيل"
"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات
عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس
تغيير نهج الإمارات في اليمن مع التركيز على تطورات مأرب