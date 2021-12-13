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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس

عقب اقتحام مدينة نابلس، استشهاد شاب فلسطينيي برصاص قوات الاحتلال، وشهود عيان يؤكدون أن اشتباكاً مسلًحاً اندلع بين مقاومين وقوة إسرائيلية.
رمز الخبر: ۶۱۴۲۸
تأريخ النشر: 13 December 2021

استشهد شاب، وأصيب 5 آخرون، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، خلال اقتحامٍ نفذته قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين.

وبحسب مصادر محلية، استشهد الشاب جميل الكيال (31 عاماً)، بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال بشكلٍ مباشر بالصدر، خلال اقتحامه منطقة رأس العين القريبة من البلدة القديمة في المدينة.

وقالت المصادر إن 5 مواطنين أصيبوا خلال الاقتحام، 2 منهم أصيبوا بعد قيام جيب عسكري بدهسهم.
وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من المنطقة، قبل أن تشتبك مع مجموعة من المقاومين الذين ألقوا قنابل متفجرة باتجاهها.
وعقّب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين، على اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، مؤكّداً أن "المقاومة ستواصل تصديها لاقتحامات الاحتلال لمدن الضفة، مهما كلّف ذلك من ثمن".
من جهتها، أكّدت حركة "حماس" أن الشباب الثائر في كل مدن الضفة والقدس لن يتراجعوا عن استمرار القتال ضد الاحتلال حتى طرده". بينما دعت حركة الأحرار "لتصعيد العمليات البطولية والاشتباك مع الاحتلال للرد على عدوانه ووفاءً لدماء الشهداء".
وتستمر قوات الاحتلال في التنكيل في الفلسطينيين، إذ أصيب أمس شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس خلال فعاليات الإرباك الليلي.
وأطلق مقاومون، يوم السبت، النار باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالات فلسطينية.

المصدر:وكالات

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