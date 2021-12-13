النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية

واكد ممثل اهالي بابل في مجلس الشورى الإسلامي يجب ان ننظر الى الحقائق الجديدة في السياسية برؤية منطقية واضاف إن عملية التفاوض في الحكومة الجديدة تقوم على أساس استيفاء حقوق إيران ووضع حد لعدم التزام الطرف الاخر لتعهداته.
رمز الخبر: ۶۱۴۲۴
تأريخ النشر: 13 December 2021

قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي: "اننا لا نقبل التوصل إلى اتفاق نووي في اي ظروف كانت بل يجب ان يضمن الاتفاق الجديد مصالحنا الوطنية لذلك لن نربط اقتصاد البلاد وإدارتها بمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ".

وشدد علي كريمي فيروزجائي في مقابلة مع وكالة ارنا للانباء يوم السبت ، على ضرورة ضمان مصالح البلاد الدائمة في مفاضات فيينا وأضاف ان ايران دخلت المفاوضات فقط من اجل الغاء العقوبات الجائرة".

واكد ممثل اهالي بابل في مجلس الشورى الإسلامي يجب ان ننظر الى الحقائق الجديدة في السياسية برؤية منطقية واضاف إن عملية التفاوض في الحكومة الجديدة تقوم على أساس استيفاء حقوق إيران ووضع حد لعدم التزام الطرف الاخر لتعهداته.

كما قيم امين الهيئة الرئاسية للمجلس الأداء الدبلوماسي للحكومة الجديدة بأنه ناجح وأضاف ان"الفريق المفاوض للحكومة الثالثة عشر يتمتع بصلاحياته واقتداره في اتخاذ القرار على أي مستوى من المفاوضات ويعتبر الحفاظ على الأمن القومي مبدأ هاما في المفاوضات".

واشار كريمي فيروزجائي إلى المخاوف الأخيرة لدى بعض مراجع التقليد بشأن كتابة النصوص التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات فيينا ، وأضاف: "هذه المخاوف تعود الى التسرع في إبرام اتفاق مع الغربيين في الحكومة السابقة خاصة ان الولايات المتحدة تسعى حاليا وراء ممارسة ضغوط نفسيه على الفريق المفاوض الايراني وكسب الوقت لوضع الاتفاق الجديد امام تحديات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الإنكفاء العسكري الأمريكي اعادة تشكيل النظام الاقليمي في غرب آسيا وشرق المتوسط
"إسرائيل" وانفجار مخيم البرج الشمالي: نفي المسؤولية وتوظيف النتيجة
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على كيانات روسية عدة
الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم
المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات
اختتام جلسة "الحوار الأمني" بين السعودية وإيران في عمّان
"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات
الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان
طهران ترد... وتفرض عقوبات على كيانات وشخصيات أميركية
طائرات أميركية تنفّذ إنزالاً جوياً في دير الزور
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس
الحصار المالي الأمريكي للبنان
الهيمنة الامريكية على الاقتصاد اللبناني - مفاهيم أساسية
تغيير نهج الإمارات في اليمن مع التركيز على تطورات مأرب
عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية
الحصار المالي الأمريكي للبنان
الهيمنة الامريكية على الاقتصاد اللبناني - مفاهيم أساسية
مستشار رئیس مجلس الوزراء اليمني: اطالة الحرب هو استنزاف لثروات دول الخليج الفارسي والمستفيد هو شركات السلاح
قائد عسكري ايراني يرد على التهديدات الامريكية والصهيونية الاخيرة
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
باقري كني: إيران لن تقبل شيئا أقل من الاتفاق النووي
رئيسي: نحن جادون في محادثات فيينا
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على كيانات روسية عدة
أبو مجاهد: إيران رئة المقاومة الفلسطينية ولها نصيب وفضل بكل صاروخ وطلقة نوجهها الى قلب الكيان الصهيوني
مسؤول ايراني: سياسة الحكومة فاعلة في تطوير العلاقات مع الجوار
فيلم "الجنرال": سليماني مُنقِذ "أربيل"
"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات
عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس
تغيير نهج الإمارات في اليمن مع التركيز على تطورات مأرب