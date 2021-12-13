عضو الهيئة الرئاسية للمجلس: الاتفاق النووي الجديد يجب ان يضمن المصالح الوطنية

واكد ممثل اهالي بابل في مجلس الشورى الإسلامي يجب ان ننظر الى الحقائق الجديدة في السياسية برؤية منطقية واضاف إن عملية التفاوض في الحكومة الجديدة تقوم على أساس استيفاء حقوق إيران ووضع حد لعدم التزام الطرف الاخر لتعهداته.

قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي: "اننا لا نقبل التوصل إلى اتفاق نووي في اي ظروف كانت بل يجب ان يضمن الاتفاق الجديد مصالحنا الوطنية لذلك لن نربط اقتصاد البلاد وإدارتها بمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ".

وشدد علي كريمي فيروزجائي في مقابلة مع وكالة ارنا للانباء يوم السبت ، على ضرورة ضمان مصالح البلاد الدائمة في مفاضات فيينا وأضاف ان ايران دخلت المفاوضات فقط من اجل الغاء العقوبات الجائرة".

واكد ممثل اهالي بابل في مجلس الشورى الإسلامي يجب ان ننظر الى الحقائق الجديدة في السياسية برؤية منطقية واضاف إن عملية التفاوض في الحكومة الجديدة تقوم على أساس استيفاء حقوق إيران ووضع حد لعدم التزام الطرف الاخر لتعهداته.

كما قيم امين الهيئة الرئاسية للمجلس الأداء الدبلوماسي للحكومة الجديدة بأنه ناجح وأضاف ان"الفريق المفاوض للحكومة الثالثة عشر يتمتع بصلاحياته واقتداره في اتخاذ القرار على أي مستوى من المفاوضات ويعتبر الحفاظ على الأمن القومي مبدأ هاما في المفاوضات".

واشار كريمي فيروزجائي إلى المخاوف الأخيرة لدى بعض مراجع التقليد بشأن كتابة النصوص التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات فيينا ، وأضاف: "هذه المخاوف تعود الى التسرع في إبرام اتفاق مع الغربيين في الحكومة السابقة خاصة ان الولايات المتحدة تسعى حاليا وراء ممارسة ضغوط نفسيه على الفريق المفاوض الايراني وكسب الوقت لوضع الاتفاق الجديد امام تحديات.