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الدبلوماسية الغذائية مع دول المنطقة من اولويات وزارة الجهاد الزراعي

كما اكد وزير الجهاد الزراعي الايراني على زيادة حضور ايران المؤثر في سوق المحاصيل الزراعية الروسية.
رمز الخبر: ۶۱۴۲۳
تأريخ النشر: 13 December 2021

اكد وزير الجهاد الزراعي الايراني جواد ساداتي نجاد بان برنامج الحكومة يتضمن التحرك نحو الاقتدار الغذائي والذي من محاوره اعتماد الدبلوماسية الغذائية مع دول المنطقة.

وقال ساداتي نجاد في تصريحه اليوم السبت خلال ملتقى رؤساء ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الجارة: ان ايران وفي ضوء خصائصها المناخية والطوبوغرافية وغطائها النباتي، تحظى بتنوع عال في محاصيلها الزراعية حيث ينبغي الاستفادة من هذه الامكانية الفريدة في تصدير المحاصيل الزراعية الى الدول الجارة.

واكد ان ايران قادرة على ان تتحول الى قدرة غذائية كبيرة في جنوب غرب اسيا واضاف: ان لنا برنامجا في الحكومة الثالثة عشرة لنتحرك نحو الاقتدار الغذائي واحد محاور هذا البرنامج هو الدبلوماسية الغذائية مع دول المنطقة.

واعتبر الزراعة العابرة للحدود من اولويات وزارة الجهاد الزراعي واضاف: اننا وفي هذا الاطار قمنا بتعيين الدكتور شاطر زادة مسؤولا منفذا لمشروع الزراعة العابرة للحدود الوطنية كي نتمكن من تطوير هذه الامكانية للبلاد في البرازيل.

واكد ساداتي نجاد على تعزيز القدرة في مجال دبلوماسية المياه واضاف: انه وفي ظل الاقتدار في دبلوماسية المياه يجب الدفاع عن حصة ايران في هذا المجال.

واشار الى ضرورة زيادة حصة البلاد في السلة الغذائية للدول الجارة واضاف: ان حصتنا في هذا المجال في الوقت الحاضر هي 2 بالمائة ولا بد من زيادتها لتعزيز الامن الغذائي والامن القومي للبلاد في جنوب غرب اسيا.

كما اكد وزير الجهاد الزراعي الايراني على زيادة حضور ايران المؤثر في سوق المحاصيل الزراعية الروسية.

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