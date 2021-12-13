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وزير الخارجية الايراني يؤكد على تنمية التجارة والسياحة مع الجوار

وفي الملتقى شرح رؤساء ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الجارة ومحافظو المحافظات الحدودية مقترحاتهم ووجهات نظرهم بالتفصيل.
رمز الخبر: ۶۱۴۲۲
تأريخ النشر: 13 December 2021

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان على تنمية التجارة والسياحة مع الدول الجارة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان الاحد خلال ملتقى رؤساء ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الجارة والذي عقد بحضور وزير الداخلية ومحافظي المحافظات الحدودية وكذلك امين المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الحرة ورئيس لجنة المجالس البلدية والشؤون الداخلية بمجلس الشورى الاسلامي، حيث جرى طرح الاراء ووجهات النظر في مجال الارتقاء بالتعاون مع الدول الجارة.

واشار وزير الخارجية الايراني الى برنامج السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة المتمثلة بتفعيل العلاقات مع الجيران وتنمية التجارة والسياحة معها، وقال: ان لوزارة الخارجية في 29 محافظة من اجمالي 31 محافظة في البلاد مكاتب كانت مسؤوليتها الرئيسية هي الشؤون القنصلية فيما النهج الغالب اليوم على وزارة الخارجية ومكاتبها في المحافظات هو القضايا الاقتصادية.

واعرب عن الاسف لان التجارة الخارجية خاصة في النقاط الحدودية مازالت لم ترق الى مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية والخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة) واضاف: ان وزارة الخارجية على استعداد في نهج الدبلوماسية الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم بكل طاقاتها لوزارة الداخلية والمحافظين من اجل ازالة العقبات.

وفي الملتقى شرح رؤساء ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الجارة ومحافظو المحافظات الحدودية مقترحاتهم ووجهات نظرهم بالتفصيل.

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