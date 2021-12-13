فيلم "الجنرال": سليماني مُنقِذ "أربيل"

وانطلقت النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة" برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

يعرض مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية (سينما الحقيقة) بدورته الخامسة عشرة، فيلماً وثائقياً يحمل اسم "الجنرال"، يروي الدور المصيري للقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في تحرير مدينة اربيل بكردستان العراق.

وقال مخرج الفيلم مهرداد يوسفي الذي يشارك بفيلمه في مسابقة الشهيد آويني في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان إيران الدولي للأفلام الوثائقية (سينما الحقيقة)، حول أسباب صنعه هذا الفيلم: "يتحدث الفيلم عن تحرير مدينة اربيل في كردستان العراق بقيادة الحاج الشهيد قاسم سليماني.

استند انتاج هذا الفيلم الوثائقي إلى رؤى مختلفة ظهرت بعد إصدار الفيلم الروائي القصير"الاتكال". كانت عواقب إنتاج هذا الفيلم القصير وتوزيعه كبيرة لدرجة أنها أثرت على العلاقة الدبلوماسية وتلقى ردود فعل سلبية، واتخذت بعض الشخصيات السياسية داخل البلاد ومسؤولون في إقليم كردستان العراق موقفًا من هذا العمل السينمائي القصير، بل وأضروا بجوهرها. بالنظر إلى المعلومات التي كانت لدي حول مجريات تلك الفترة، والمقابلات التي كنت قد أجريتها مع "مسعود بارزاني"؛ رئيس إقليم كردستان العراق آنذاك، حاولت إظهار حقيقة تلك الواقعة على شكل فيلم وثائقي تحت اسم "الجنرال"".

وأضاف مخرج فيلم "الجنرال" في حديثه لموقع "العهد": "في الليلة التي هاجم فيها تنظيم "داعش" الارهابي حدود إقليم كردستان العراق، هيمن اليأس حينها على "مسعود بارزاني" لعدم وجود دعم من دول من قبيل السعودية وأمريكا، ليتصل بعدها بالقائد الشهيد سليماني، وأخبره الشهيد حينها بأن ينتظر حتى الصباح الى ان يصل الى كردستان العراق، وكان ما وعد به الشهيد سليماني، حيث توجه إلى أربيل مع 70 فردا من القوات الخاصة مدججين بالعتاد والسلاح، وتمكنوا من إنقاذ اربيل".

وعن الدور المهم للبحث المدرج في الفيلم الوثائقي "الجنرال" قال مخرج الفيلم: "رصدنا لسنوات وجود داعش الارهابي بالتفصيل في وسائل الإعلام، وراقبنا جميع الشبكات الإعلامية المختلفة لنجد الوثائق الحقيقية حول تحركات التنظيم حينها. لقد أجرينا الكثير من البحث وحاولنا قياس تفاصيل العملية بدقة بناءً على مستندات حقيقية.

روى الكثيرون مجريات المعركة، لكن في بحثنا المكثف وجدنا مصادر جيدة للغاية يمكن رؤيتها في الفيلم الوثائقي "الجنرال" وتحدث عنها مسؤولون أكراد عراقيون بارزون. جمعنا تصريحات شخصيات سياسية حول تحرير اربيل ولدينا صور خاصة لهذه العملية في هذا الفيلم الوثائقي".

وأكمل يوسفي : "اللافت في الامر أن قوات إقليم كردستان العراق عقدت العزم بناء على المعنويات العالية التي اكتسبتها بعد تحرير أربيل، لتحرير كركوك لكنها هُزمت وطلبت مرة أخرى من الشهيد سليماني العون والمساعدة، فقال لهم الحاج حينها: ألم أقل لكم لا تفعلوا شيئا دون ان تنسقوا معي؟ وفي الفيلم الوثائقي "الجنرال" تروي قوى إقليم كردستان العراق الشجاعة والروح المعنوية العالية التي أعطاها لها الحاج قاسم.

وانطلقت النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة" برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021".