قائد عسكري ايراني يرد على التهديدات الامريكية والصهيونية الاخيرة

وحذر القائد العسكري من أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الايرانيين لاختبار صواريخ البلاد على أهداف حقيقية، سيكون مكلفًا لمن يغزو أراضي الجمهورية الإسلامية.

اكد قائد عسكري ايراني رفيع " لا أعتقد أن العدد الكبير من الجنود الامريكان الذين أصيبوا بالارتجاج الدماغي في عين الأسد، بحسب البنتاغون، سيكونون على استعداد من خلال منحهم شارات عسكرية للمغامرة مرة أخرى بمهاجمة إيران".

وقال المصدر يوم السبت في تصريح لموقع "نور نيوز" رداً على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت حول نية أمريكا والكيان الصهيوني إجراء محاكاة لضربة عسكرية تستهدف منشآت إيران النووية والعسكرية : ربما ما تزال أجزاء حطام الطائرة الامريكية المسيّرة المتطورة المتخصّصة لتنفيذ مهام التجسس "غلوبال هاوك" والتي أسقطها صاروخ محلي الصنع بعد أن انتهكت الاجواء الايرانية، مدفونة في قعر مياه الخليج الفارسي.

وحذر القائد العسكري من أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الايرانيين لاختبار صواريخ البلاد على أهداف حقيقية، سيكون مكلفًا لمن يغزو أراضي الجمهورية الإسلامية.