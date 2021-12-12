النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

قائد عسكري ايراني يرد على التهديدات الامريكية والصهيونية الاخيرة

وحذر القائد العسكري من أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الايرانيين لاختبار صواريخ البلاد على أهداف حقيقية، سيكون مكلفًا لمن يغزو أراضي الجمهورية الإسلامية.
رمز الخبر: ۶۱۴۱۳
تأريخ النشر: 12 December 2021

اكد قائد عسكري ايراني رفيع " لا أعتقد أن العدد الكبير من الجنود الامريكان الذين أصيبوا بالارتجاج الدماغي في عين الأسد، بحسب البنتاغون، سيكونون على استعداد من خلال منحهم شارات عسكرية للمغامرة مرة أخرى بمهاجمة إيران".

وقال المصدر يوم السبت في تصريح لموقع "نور نيوز" رداً على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت حول نية أمريكا والكيان الصهيوني إجراء محاكاة لضربة عسكرية تستهدف منشآت إيران النووية والعسكرية : ربما ما تزال أجزاء حطام الطائرة الامريكية المسيّرة المتطورة المتخصّصة لتنفيذ مهام التجسس "غلوبال هاوك" والتي أسقطها صاروخ محلي الصنع بعد أن انتهكت الاجواء الايرانية، مدفونة في قعر مياه الخليج الفارسي.

وحذر القائد العسكري من أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الايرانيين لاختبار صواريخ البلاد على أهداف حقيقية، سيكون مكلفًا لمن يغزو أراضي الجمهورية الإسلامية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستشار رئیس مجلس الوزراء اليمني: اطالة الحرب هو استنزاف لثروات دول الخليج الفارسي والمستفيد هو شركات السلاح
مسؤول ايراني: سياسة الحكومة فاعلة في تطوير العلاقات مع الجوار
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
قائد عسكري ايراني يرد على التهديدات الامريكية والصهيونية الاخيرة
باقري كني: إيران لن تقبل شيئا أقل من الاتفاق النووي
رئيسي: نحن جادون في محادثات فيينا
سفیر ایطاليا في طهران: نتطلع لتعزيز التعاون مع ايران
المصادقة على عضوية ايران في لجنة الامم المتحدة العلمية المعنية بآثار الاشعاع الذري
قالیباف: القضية الفلسطينية هي الاولوية الاهم للعالم الاسلامي
الخارجية الإيرانية: نرفض بشدة الاتهامات البريطانية التي لا أساس لها ضد مواطنينا
بالصورة: إزاحة الستار عن أحدث منجزات حرس الثورة الإسلامية في بندر عباس
مصدر مقرب من الفريق الإيراني: تصريحات الدبلوماسيين الغربيين تتغير كل ساعة