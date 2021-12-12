باقري كني: إيران لن تقبل شيئا أقل من الاتفاق النووي

لدينا اتفاق نهائي في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5 + 1 ، بحيث انسحبت امريكا منه بعد مضي عدة اعوام ، وحاليا تريد امريكا العودة إلى هذا الاتفاق".

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضيين الايرانيين ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تقبل شيئا أقل من الاتفاق النووي .

ویذکر ان باقري كني بين في مقابلة مع قناة "برس تي في" الايرانية " من المؤكد اننا لن نقبل على أي شيء أقل من الاتفاق النووي ، وهذا بالتأكيد سيكون الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: نحن بانتظار رؤية النهج الأمريكي الجديد في هذه الجولة من المحادثات وابداء موقفنا بناء على هذا النهج الجديد.

وقال: في مسودة محادثات فيينا 6 وبعد 6 جولات هناك بعض القضايا المتبقية بين الطرفين والتي تحتاج إلى حسم على مستوى عال ، وهي لا تزال دون حل على الطاولة.

وتابع: لدينا اتفاق نهائي في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5 + 1، بحيث انسحبت امريكا منه بعد مضي عدة اعوام، وحاليا تريد امريكا العودة إلى هذا الاتفاق".

وشدد على أن "هذا الاتفاق هو أساس مشترك بين الجانبين ولن نقبل بأي شيء أقل من ذلك الاتفاق بالتأكيد وسيكون هذا بالتأكيد خطا أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية".