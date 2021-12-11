سفیر ایطاليا في طهران: نتطلع لتعزيز التعاون مع ايران

قال سفير ايطاليا لدى طهران اننا نعمل على تحديد ارضيات التعاون المشترك مع ايران لتعزيز التعاون الثنائي و تحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال.

ودعا جوزبه برونه اليوم الجمعه خلال لقائه محافظ شيراز (جنوب) الى توظيف فرص التعاون بين ايران وايطاليا خاصة الفرص المتوفرة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

واضاف ان العقوبات المفروضة على ايران وكذلك تفشي فيروس كورونا اسفرا عن تراجع التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وايطاليا معربا عن امله بان تسهم مساعي ايران في عملية تطعيم والسيطرة على كورونا الى جانب مفاوضات فيينا وما ستتمخض عنها من نتائج ايجابية في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

من جانبه اشار محافظ فارس "محمد هادي ايمانيه" خلال اللقاء الى الفرص المتاحة للتعاون الثنائي بين ايطاليا وشيراز وقال سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ارضيات التعاون المشترك.

ونوه الى العلاقات الدبلوماسية العريقة بين ايران وايطاليا والتي تعود الى اكثر من 160 عاما واضاف ان القواسم الثقافية المشتركة بين ايران وايطاليا ساهمت في فسح المجال امام تمتين التعاون السياحي الا ان تفشي فيروس كورنا انعكس سلبا على هذا التعاون.