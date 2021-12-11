الخارجية الإيرانية: نرفض بشدة الاتهامات البريطانية التي لا أساس لها ضد مواطنينا

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية رفض ايران بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد المواطنين الإيرانيين.

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، بشدة الاتهامات البريطانية التي لا أساس لها ضد المواطنين الإيرانيين.

وتعليقاً على سؤال أحد الصحفيين حول اقتراح قدمه نائب بريطاني بادراج ثلاثة مواطنين إيرانيين إلى قائمة العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: نحن على علم بالنقاش الداخلي بين أعضاء البرلمان البريطاني حول اقتراح احد الاعضاء ادراج أسماء 3 مواطنين إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية رفض ايران بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد المواطنين الإيرانيين.

وأضاف خطيب زاده: نحن نتابع هذا الموضوع. ستدرك الحكومة البريطانية بالتأكيد أن أي إجراء غير بناء في هذه الشأن وحالات مماثلة ليس بناءً فقط، بل سيعقد الاوضاع والقضايا بشكل مباشر ايضاً.