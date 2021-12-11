بالصورة: إزاحة الستار عن أحدث منجزات حرس الثورة الإسلامية في بندر عباس

اقيمت مراسم انضمام 110 سفينة حربية في المنطقة البحرية الأولى لحرس الثورة، اليوم السبت، في ميناء بندر عباس وبحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.

وستقوم هذه السفن بمهام بحرية في المياه الجنوبية لمنطقة أروند الحرة (جنوب) وميناء تشابهار وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) وكذلك مواجهة أي تهديدات في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

وتتمتع هذه السفن بقدرة عالية على المناورة في الفئة السريعة الهجومية والقدرة على إطلاق الصواريخ ذات قدرات استخباراتية استطلاعية.

وتم تصميم وصناعة هذه السفن من قبل خبراء محليين في إيران ومن ميزاتها قدرتها على القيام بعمليات بحرية في شواطئ مكران وبحر عمان إلى مصب نهر أروند في الخليج الفارسي.