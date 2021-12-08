تقرير رصد القنوات العبرية 07-12-2021

التقرير الأول – القناة: معهد أبحاث الأمن القومي

العلاقة مع مصر

المعد:

ــ (V.O) ــ معد التقرير: رغم وسمه بأنه "بارد"، اتفاق السلام مع مصر صامد منذ 42 سنة، وهو يشكّل السلام الأكثر استقرارًا لدولة إسرائيل مع دولة عربية، التي كانت ذات مرة عدوتها الأشد مرارة. التصعيدات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين وحزب الله، تغيير قادة واقتحام رعاع مصريين للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، لم ينجحوا في حرف الاتفاق عن سكّته. فلماذا هذا الاتفاق مستقر إلى هذه الدرجة؟ البُعد السياسي: السلام حوّل مصر إلى حليفة استراتيجية لواشنطن، وأصبحت بذلك مرتكزًا استراتيجيًا. كون مصر رائدة السلام في الشرق الأوسط، فقد أصبحت بذلك جزءًا من وسمٍ إيجابيٍ لها بما يعزز مكانتها في الساحة الدولية. البُعد الأمني: التنسيق العسكري والاستخباري القائم في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر، ضد تهديدات الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، أوثق بصورة غير مسبوقة. البلدان شريكان في محاولات إرساء استقرار الوضع الأمني في قطاع غزة، في الوقت الذي تلعب فيه مصر دورًا مهمًا في التوسط بين إسرائيل وحماس، وفي منع تهريب أسلحة إلى القطاع. البُعد الاقتصادي: منذ توقيع اتفاق السلام، حصلت مصر من الولايات المتحدة سنويًا على مساعدات بعشرات مليارات الدولارات. العلاقات التجارية بين إسرائيل ومصر قيمتها حوالي 200 مليون دولار في السنة، غالبيتها في مجال النسيج. في سنة 2018 وُقّع عقد بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات لبيع غازٍ طبيعي من إسرائيل لمصر، جزء منه مخصص للسوق المصرية، وجزء للإسالة وتصديره من مصر إلى أوروبا. كل هذا وغيره يجعل اتفاق السلام ذخرًا استراتيجيًا بالنسبة لمصر وإسرائيل، سواء لمنافعه المباشرة أو لجهة حقيقة انه يوفّر على البلدين حروبًا – دماء وأموال.





التقرير الثاني – القناة: كان

إسرائيل غير مستعدة كما يجب للتهديد الإيراني

المذيعة: /المحلل: /المدير:

ــ (V.O) ــ المذيعة: ردًا على سؤال ما إذا كان لإسرائيل خيار عسكري قيد البحث، قال المدير العام لوزارة الأمن، أمير إِشِل، إنه بخلاف التصريحات، إسرائيل غير مستعدة كما يجب للتهديد الإيراني. معنا محللنا روعي شارون للحديث عن هذا الانتقاد من إِشِل على الاستعدادات التي ربما لم تتم.

ــ (V.O) ــ روعي شارون (محلل الشؤون العسكرية والأمنية): نعم. ونذكّر ان أمير إِشِل ليس فقط مدير عام وزارة الأمن، بل وكان أيضًا قائد سلاح الجو لغاية سنة 2017. وإذا كان هناك من يعرف عميقًا كل الاستعدادات الإسرائيلية فيما خص التهديد النووي الإيراني، فهو أمير إِشِل. وهو يقول انه بخلاف التصريحات التي نسمعها في الأيام والأشهر الأخيرة – أن إسرائيل أعدّت خيارًا عسكريًا ضد إيران – يقول مدير عام وزارة الأمن: "هذا لم يحصل. كانت هناك تصريحات لكنها لم تُترجم إلى أفعال". وأمر إضافي يقوله أمير إِشِل هو انه لكي تكون هناك قدرة عسكرية لمهاجمة المشروع النووي في إيران، على إسرائيل تخصيص موارد لذلك – أي أموال. وهذا أيضًا، يقول أمير إِشِل، لم يحصل. لنستمع إلى مقطعٍ من كلامه.

( T ) ــ أمير إِشِل (مدير عام وزارة الأمن – مقابلة مع الإذاعة العبرية): لن أقول إننا غفونا في نوبة الحراسة. ما الذي أمكن فعله في تلك السنوات؟ يمكنني القول انه تم القيام بأمور لكن الكثير جدًا من الكلام الذي قيل لم يُترجَم بالضرورة إلى أفعال، أي إلى جهود بناء قوة مهمة تتقدم بنا أكثر فأكثر إلى القدرة التي نرمي إليها. هذا لا يعني انه لا توجد قدرة اليوم، أو لم تكن هناك قدرة في الماضي، وقد رأينا قدرات دولة إسرائيل، قدرات هجومية وقدرات دفاعية تحتاجها دولة إسرائيل، وهي بأغلبها إسرائيلية الصنع ويمكن صنعها وكان يجب تخصيص مواردٍ لها، بعضها تحقق وجزء كبير منها لم يتحقق.

ــ (V.O) ــ شارون: وبداهةً إذا ربطنا هذا بالسياق السياسي، رئيس الحكومة السابق نتنياهو قال في مقابلة مع القناة 20: "أعددنا وهناك خيارات من أجل منع إيران من حيازة سلاحٍ نووي" – وهذا ما تطرّق إليه أمير إِشِل. وقد سمعنا رئيس الحكومة بنت يقول: غفونا في نوبة الحراسة. وعليه، أمير إِشِل يعزز هنا كلام رئيس الحكومة بنت.





التقرير الثالث – القناة: كان

حاخام السعودية

الحاخام /المعد: /سعودي:

( T ) ــ الرياض – في الشهر الماضي

( T ) ــ الحاخام يعقوب هرتسوغ (حاخام السعودية): في العامين الماضيين، أعمل حاخامًا للسعودية. أمر مدهش، تقريبًا على حدود الجنون. لكن من دون هذا، أنا وخمسة آلافٍ آخرين، لم نكن لننهض صباحًا إلى مهمتنا ولا يغير شيئًا أين، سواء واحد في تل أبيب، أو واحد في سيبيريا، أنا نزلتُ في الرياض.

ــ(V.O) ــ معد التقرير: الحاخام يعقوب هرتسوغ، من حي رامات شلومو في القدس، على ما يبدو أغلبكم لا يعرفونه.

...

ــ (V.O) ــ معد التقرير: لكن في السعودية، التي زارها منذ مدة قصيرة ببروفيلٍ مرتفعٍ جدًا، يشعر وكأنه في بيته بكل معنى الكلمة.

( T ) ــ سعودي: هذه هدية لك... لأنك ضيف.

( T ) ــ هرتسوغ: شكرًا..

( T ) ــ الحاخام يعقوب هرتسوغ في محادثة مع قناة "كان" من الرياض – في الشهر الماضي

( T ) ــ هرتسوغ: نحن هنا في مقهى قرب القلعة القديمة في الرياض.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: حاولنا أن نفهم من هو هذا الرجل الذي يمشي بلباسٍ حريدي في شوارع الرياض، دون أي إزعاج.

( T ) ــ هرتسوغ: مثلما تراني الآن، هكذا أنا أتجول طوال اليوم في كل البلد، قبعة، بزّة.. من الواضح انهم يرون يهوديًا.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: الذي يصف نفسه بأنه الحاخام اليهودي الأول في تاريخ المملكة.

...

ــ (V.O) ــ معد التقرير: مع كل الاحترام لردود فعل الشارع التي يبني عليها الحاخام هرتسوغ، في النهاية الأمر تحسمه العائلة المالكة، وهي لم تُقر بعد بصورة رسمية إقامة شعائر يهودية في المملكة.

( T ) ــ هرتسوغ: إنها مملكة، في نهاية المطاف لا يحصل شيء من دون موافقة من فوق. لكن عندما يرون من فوق الشارع، عندها هذا أسهل بكثير.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: أنشطة الحاخام اليهودي من رامات شلومو في السعودية لم تولد في فراغ.

...

ــ (V.O) ــ معد التقرير: في السنوات الأخيرة، بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المملكة المحافظة تحاول تحسين صورتها المتطرفة والانفتاح أكثر على العالم، وأيضًا على أبناء الديانات الأخرى. وفي ظل الانفتاح السعودي تجاه اليهود، لا يمكن عدم الحديث عن الفيل الذي في الغرفة: هل انه بعد إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، التطبيع بين القدس والرياض هو خلف الزاوية؟

( T ) ــ هرتسوغ: كل الأسس لهذا الأمر قائمة. إذا كانوا يستقبلون يهودًا من كل العالم، ولا يغير شيئًا من أين، في الحقيقة يمكنك ان تشمل ضمن هذا الإسرائيليين.

( T ) ــ سعدي (مواطن سعودي رافق الحاخام)

ــ (V.O) ــ معد التقرير: قد يبدو مشهد الحاخام هرتسوغ لبعضكم خيالي قليلًا، حياة مجتمع يهودي نابض بالحياة في دولة لديها أقدس مكانين في الإسلام. لكن من يعلم، الشرق الأوسط، مثلما رأينا في العام الماضي، يفاجئ الجميع، وأحيانًا هذا يأتي من لا مكان.

( T ) ــ معد التقرير: ماذا نتمنى؟ العام القادم في الرياض؟

( T ) ــ هرتسوغ: نعم، بعون الرب..

( T ) ــ معد التقرير: بعون الرب، في العام القادم في الرياض.

( T ) ــ هرتسوغ: نعم. ولماذا العام القادم؟ في القريب.





التقرير الرابع – القناة: 12

غانتس، عزيز المغرب

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: والآن مع إنجازات وزير الأمن غانتس في المغرب، التي تخلّف الكثير جدًا من الانطباعات على الإعلام المحلي، سيما انها زيارة دبلوماسية تاريخية تحظى بعناوين متحمّسة عن الوفد الإسرائيلي ورئيسه. انتبهوا للعنوان الذي تم اختياره: "الطريق الاستثنائية لسياسي".

ــ (V.O) ــ نير دفوري (مراسل الشؤون العسكرية): شالوم لكم من الرباط عاصمة المغرب. وزير الأمن أنهى هنا زيارة أولى كوزيرٍ لأمن دولة إسرائيل، ووقّع اتفاقاتٍ أمنية، سنفصّلها توًا. لكن يجدر القول إن هذه الزيارة هي زيارة تقريبًا تُوّج فيها وزير الأمن كأنه عزيز إسرائيل بالنسبة لهم. الإعلام المحلي هنا اغتنمه وبالغ في تبجيله، بما في ذلك مقابلات ومقالات رأي كتبها هنا في الصحف الرائدة، التي يقرأها كل المواطنين وخاطبهم بصورة واضحة ومباشرة عن الارتباط المهم بين الشعبين، بين الشعب المغربي وإسرائيل. في الواقع، غانتس التقى هنا كل القيادة الأمنية. كلهم جاؤوا كي يلتقوه: وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس الأركان، ورئيس جهاز أمن المغرب. وكلهم هنا يريدون هذا الارتباط والتعاون العسكري والاستخباري والأمني، وذروته هي صفقات أسلحة ضخمة حيث يريد المغرب أن يشتري من الصناعات الأمنية الإسرائيلية منظومات دفاع جوية، طائرات غير مأهولة، أنظمة دفاع ضد المسيّرات، وغير ذلك الكثير الكثير الكثير، بمئات ملايين الدولارات. وهذه الصفقات تنطلق وتمضي قُدمًا. المغاربة واقعون في نزاع ومواجهة دراماتيكية جدًا مع الجزائر الجارة، وهم يضغطون للحصول على القدرات الإسرائيلية من هذه الناحية. وهذا الأمر يُعطي أهمية كبيرة وقدرة لمواصلة العلاقات مع إسرائيل، وهذا ما سنراه في المدة القريبة – ليس فقط سياحة، وليس فقط اقتصاد بين البلدين، بل وأيضًا اتفاقات أمنية. في الحقيقة، وزير الأمن انهى هنا زيارة ناجحة جدًا من ناحية دولة إسرائيل، والتقارب بين بين البلدين: إسرائيل والمغرب.





التقرير الخامس – القناة: 14

قبل مهاجمة إيران، يجب زيادة الجهوزية في الشمال

المذيع: /المحلل:

ــ (V.O) ــ المذيع: إلى ماذا انتهينا حول العبور في وادي عارة، بعد كلام اللواء تورجمان؟ هل ان الجيش الإسرائيلي، في حالة طوارئ، سيمر في وادي عارة؟ سيمر بالقرب من تجمعاتٍ سكانية عربية؟ أم نبدأ بالالتفاف يمنةً ويسرى؟.. والدولة في خطر..

ــ (V.O) ــ يوسي يهوشع (محلل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة يديعوت أحرونوت): عملية "حارس الأسوار" كانت جرس تنبيهٍ لحدثٍ متعدد الساحات. هذا يعني القدس، ويعني الضفة، ويعني عرب إسرائيل، وهذا يعني الشمال بما في ذلك سائقي القاطرات العرب، وبالتأكيد فيما لا يوجد لدى دولة إسرائيل سائقين، فيما السائقين العرب يشكّلون 70% ولا يفعلون شيئًا في هذا الشأن ولم يُقيموا الحرس الوطني. انظر كم مر من وقت منذ عملية "حارس الأسوار"، سبعة أشهر ونصف والعنوان على الجدار. ما المشكلة في أخذ 10 سرايا من حرس الحدود، في حالة الطوارئ، وتأهيلها لحالة مواجهة ثم يفعّلونها؟ لا تريدون جنود الجيش الإسرائيلي، حسنًا، يمكن تفعيل جنود حرس الحدود في الاحتياط، لكن أقيموا هذا الإطار ضمن الاحتياط – ما الذي تنتظرونه؟

ــ (V.O) ــ المذيع: ولماذا لا يفعلون هذا؟

ــ (V.O) ــ يهوشع: لا أعلم. قد يكون هناك اعتبار سياسي ما، أحدٌ ما لا يريد.. لا أعلم، لكن هذا شيء غريب جدًا. منذ نصف سنة وهذا لم يحصل. لأنه الآن، كما تعلم، يُثار موضوع شن هجومٍ في إيران. وعندما نتحدث عن حدث شن هجومٍ في إيران لا ننسى ما الذي يعنيه ذلك. إيران أنشأت حزب الله للضربة الثانية. هذا يعني انه إذا كان أحدٌ ما يفكر بهجومٍ في إيران، عليه أن يستعد غدًا لحرب الشمال الأولى، او حرب لبنان الثالثة. ولذلك، أعتقد انه يجب الاستعداد وفهم ان هذا خلف الزاوية، فيما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "تعالوا نهاجم في إيران" ونحن جاهزون – لا تنسوا انه يجب زيادة الجهوزية في الشمال.





التقرير السادس – القناة: 13

قائد سلاح الجو: سنعمل لإبعاد إيران عن القنبلة النووية

المذيع: /المحلل: /القائد:

ــ (V.O) ــ المذيع: إلى الاستعدادات في إسرائيل لعملية عسكرية ضد إيران، التي ربما ستُطرح للنقاش في حال فشل محادثات النووي. قائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، يتطرق إلى إمكانية عملية سيكون هو من سيقودها.

ــ (V.O) ــ ألون بن دافيد (محلل الشؤون العسكرية): نعم. واليوم تبين انه خلال إجراء المحادثات في فيينا، إيران بدأت بتشغيل النموذج الأكثر تقدّمًا من أجهزة الطرد المركزي، IR-6، والتي ستخصّب اليورانيوم بسرعة أعلى بكثير، وهذا ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة النووية. من الواضح للجميع ان إسرائيل تلوّح بالخيار العسكري ضد إيران من أجل حث العالم على العمل ضد إيران. لكن الكلام الذي اعتُبر ساخنًا من رئيس الأركان، الذي قال: أمرتُ بحثّ الاستعدادات لهجومٍ في إيران بصورة مهمة – بالنسبة لسلاح الجو هذه خطة عمل. هذا ما يقوله لنا قائد سلاح الجو، عميكام نوركين. في العام القريب سنسمع الكثير جدًا عن سلاح الجو – يتدرب على طلعاتٍ بعيدة المدى؛ يتسلح بوسائل ذات صلة بهجومٍ في إيران. ما الذي يمكن ان يحققه هجومٌ كهذا؟ هل يمكنه وقف البرنامج النووي الإيراني؟ هذه مسألة أخرى. لنستمع إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي.

( T ) ــ بن دافيد: عندما يقول رئيس الأركان: أمرتُ سلاح الجو والجيش الإسرائيلي بحث الاستعدادات لعملية في إيران بصورة مهمة، ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك؟

( T ) ــ اللواء عميكام نوركين (قائد سلاح الجو): عمليًا، إيران ارتقت في سُلّم الأولويات، ولذلك وجّهنا رئيس الأركان بتحسين جهوزيتنا في كل ما يتعلق بالدائرة الثالثة، بخططنا في العمق.

( T ) ــ بن دافيد: هل يستطيع سلاح الجو إزالة تهديد نووي إيراني عن دولة إسرائيل؟

( T ) ــ نوركين: علينا ان نكون جاهزين دائمًا مع خيارٍ عسكري، ولذلك ارتفع هذا الأمر إلى مرتبة مرتفعة في سُلّم الأولويات.

( T ) ــ بن دافيد: انت تعرف بصورة لا بأس بها قدراتهم، القريبة منّا. هل لديهم قدرة على إنزال ضربة بمنشأة استراتيجية في إسرائيل؟

( T ) ــ نوركين: في شباط 2018 حاولت طائرة مسيرة اختراق أجواء إسرائيل، ولذلك جزء من السيناريو المرجعي هو اننا نتوقع رؤية طائرات مسيرة، أكثر من واحدة، تحاول دخول أجواء إسرائيل، لضرب أهداف.

( T ) ــ بن دافيد: إذا استنفذت كافة الفرص، ووقفت إسرائيل أمام إيران التي يبدو انها توشك على ان تصبح نووية، هل يستطيع سلاح الجو إبعادهم عن قنبلة؟

( T ) ــ نوركين: سلاح الجو هو بطاقة التأمين لدولة إسرائيل. ليس من دون أخطاء، ليس من دون أغلاط، مع تعلّمٍ مستمر ونحن نتحسن طوال الوقت، ونُعدّ أنفسنا لسيناريوهات قد تواجهها دولة إسرائيل.

( T ) ــ بن دافيد: لكن إذا أردنا استخدام البوليصة ضد إيران نووية؟

( T ) ــ نوركين: سنقوم بكل ما يُطلب منّا.





التقرير السابع – القناة: معهد أبحاث الأمن القومي

العلاقة مع تركيا

المعد:

ــ (V.O) ــ معد التقرير: العلاقات في العقد الأخير بين تركيا بقيادة إردوغان وإسرائيل هي في الحضيض. شرخ حول حادثة حملة سفينة "مرمرة"، وغياب كامل للتمثيل الدبلوماسي منذ سنة 2018، وإدانات لا تتوقف ضد إسرائيل، على جرائم حرب ضد الفلسطينيين. فلماذا على الرغم من كل هذا نحن على علاقة؟ البُعد الاقتصادي: تركيا وإسرائيل هما اقتصادان متكاملان. بسبب القرب الجغرافي، وكلفة الشحن المنخفضة نسبيًا. جودة المنتجات التركية قياسًا لسعرها هي مثالية بالنسبة للمستهلك الإسرائيلي، وهي تساعد في خفض غلاء المعيشة. رحلة طيران فوق تركيا توفّر على الطائرات المسافرة من إسرائيل الوقود والوقت. قبل وباء الكورونا، "توركيش آيرلاينز" كانت من بين شركات الطيران ذات النشاط الأعلى في مطار بن غوريون. البُعد الأمني: للبلدان أعداء تقليديين، وليس لأيٍ منهما مصلحة في أن يصبح الآخر عدو، لأن هذا سيتطلب توجيه موارد مطلوبة للجبهات الأخرى. إسرائيل يمكنها التعاون مع تركيا حيال مستقبل سورية، وكلتاهما تعارضان وجود قواتٍ أجنبية، خصوصًا إيران وحزب الله، في البلد الجار لهما. البُعد السياسي: تركيا تريد إضعاف المحور الذي بنته ضدها بعض دول الخليج، سويةً مع إسرائيل وقبرص واليونان ومصر. وهي تفعل هذا عن طريق محاولة عدم تحطيم الأدوات مع إسرائيل. من أجل تمكين المواطنين الأتراك، سيما الحجيج المسلمين، من الوصول إلى القدس، تركيا بحاجة لعلاقات سوية مع إسرائيل. رغم تكدّرها على السطح، يبدو ان العلاقات بين إسرائيل وتركيا ستستمر فعليًا في أبعادٍ متوازية.