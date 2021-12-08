اعتقال خالد العتيبي المشتبه به في قتل خاشقجي قبل مغادرته لباريس

واشارت وسائل الاعلام ان العتيبي كان يستعد للمغادرة من مطار شارل ديغول في باريس إلى الرياض، مشيرةً إلى ان العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

اعلنت وكالات الاعلام الفرنسية عن اعتقال خالد العتيبي أحد السعوديين المشتبه بهم في قتل الصحافي جمال خاشقجي.



ویذکر ان وسائل الاعلام الفرنسية ذكرت انه تم اعتقال خالد العتيبي أحد السعوديين المشتبه بهم في قتل الصحافي جمال خاشقجي.



واشارت وسائل الاعلام ان العتيبي كان يستعد للمغادرة من مطار شارل ديغول في باريس إلى الرياض، مشيرةً إلى ان العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.



وتم اغتيال الصحفي السعودي المعارض في 2 أكتوبر 2018، في قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول بتركيا، ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادثة، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقتاً سابق أن العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقّوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة.