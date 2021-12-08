فتاة فلسطينية طعنت مستوطنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وانسحبت من المكان

فيما تشير المصادر إلى أن هناك شكوك "إسرائيلية"، أن فتاة فلسطينية نفذت العملية، وأن فتاة "15 عامًا" هي من نفذت العملية.

أُصيبت مستوطنة بجراح خطيرة اليوم الأربعاء 8/12/2021، في عملية طعن في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ویذکر انه صرحت قناة كان العبرية، أن المستوطنة أصيبت بجروح خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر أن المستوطنة المصابة تبلغ من العمر (30 عاماً) حالتها حرجة، فيما تجري الشرطة "الإسرائيلية" البحث عن المنفذ.

فيما تشير المصادر إلى أن هناك شكوك "إسرائيلية"، أن فتاة فلسطينية نفذت العملية، وأن فتاة "15 عامًا" هي من نفذت العملية.

وحاليا تقوم قوات الاحتلال بغلق جميع الطرق الموصلة لحي الشيخ جراح بالقدس في اعقاب عملية الطعن.