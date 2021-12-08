محادثات بين ايران والعديد من الدول حول التعاون السياحي

انه تم على هامش الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO اجراء محادثات (من قبل مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليديوية) ...

اعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني عزت الله ضرغامي بان مساعد الوزارة علي اصغر شالبافيان التقى العديد من مسؤولي الدول الاخرى في الشؤون السياحية للتباحث معهم حول سبل التعاون السياحي.

وكتب ضرغامي في تغريدة له على موقع "تويتر": انه تم على هامش الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO اجراء محادثات (من قبل مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليديوية) مع مسؤولي السياحة في دول الهند وعمان والعراق وباکستان وجورجيا وموریس والکویت واوزبکستان وافغانستان وجمهورية آذربیجان والمانيا وغواتيمالا واندونيسيا وايطاليا وتركيا وماليزيا وروسيا.

واضاف: ان تحديد مجالات التعاون المشترك مدرج في جدول الاعمال.