الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران والأخيرة ترد

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على 15 فرداً وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.

وأظهر الموقع أن العقوبات تستهدف "القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب" بإيران وكذلك غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج وآخرين.

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح واشنطن ورقة ضغط

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الايرانية "حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لاميركا التوقف عن فرض عقوبات على إيران".

كما لفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه "لن تؤدي مضاعفة العقوبات إلى خلق تأثير ايجابي إنما الجدية والنية الحسنة"، مضيفةً أن العقوبات الأميركية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح واشنطن ورقة ضغط.

وتأتي هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.

وفي يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم".

المصدر:وكالات+الميادين