مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار

وصوت 62 نائبا لصالح القرار مقابل 25 ضد الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية وتشمل 280 صاروخا (إيه.آي.إم-120سي-7 / سي-8) جو - جو متوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 راجمة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدين.

وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة بايدن، على خلفية انغماس الرياض في الصراع اليمني.

أعلن البيت الأبيض أنه يعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ يمنع البيع المقترح لصواريخ جو-جو متوسطة المدى للسعودية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه "يعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ من شأنه أن يمنع البيع المقترح لـ280 صاروخا جو-جو متوسط المدى للسعودية".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع الصواریخ للسعودية، بينما دعت عشرات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أعضاء الكونجرس إلى معارضة مبيعات الأسلحة للسعودية.

وأكدت المنظمات أن هذا الاتفاق يعني أن الولايات المتحدة تدعم جرائم السعودية في اليمن بدل عقابها.

المصدر:العالم