النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

ايران تحذر من سرقة نفطها في البحر

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحذر من استمرار مثل هذه السياسات الخطيرة والتي ادت للمزيد من تدهور الاوضاع بسبب سياسات الاستكبار الاحادية.
رمز الخبر: ۶۱۳۹۳
تأريخ النشر: 08 December 2021

اشارت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي الى ظاهرة سرقة نفط ايران في البحر منذ العام الماضي، محذرة من مثل هذه السياسات الخطيرة التي ادت للمزيد من تدهور الاوضاع بسبب السياسات الاستكبارية الاحادية.

جاء ذلك في كلمة القتها ارشادي الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المنعقد حول المحيطات وحقوق البحار، حیث شرحت مواقف ايران ازاء عدد من القضايا ذات الصلة.

وقالت: ان التزامات وانشطة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال البيئة البحرية متطابقة تماما مع الوثائق الدولية التي قبلت بها الحكومة الايرانية.

واضافت ارشادي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الجهود المبذولة في مجال الادارة المستديمة للثروة السمكية امرا قیما للغاية لدعم الانشطة الاقتصادية لبعض الدول النامية وحفظ الموارد البحرية والبيئة البحرية السليمة وضمان الامن الغذائي للجميع.

واعتبرت بناء الجزر الاصطناعية في الخليج الفارسي بانه مضر للاحياء البحرية النادرة ومن شانه ان يعرض الحياة الطبيعية للموارد البحرية الفريدة للخطر واضافت: ان التواجد المستمر للاساطيل العسكرية لدول من خارج المنطقة في الخليج الفارسي لا يؤثر فقط بشدة على امن الدول الساحلية وكذلك انشطة وحركة السفن فيه بل من شانه ايضا ان يؤدي لتشديد التلوث البحري وخفض الموارد البحرية.

وقالت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو جميع الدول للتعاون من اجل الحفاظ على البيئة في هذه البقعة المائية المشتركة وتجنب الاجراءات الاحادية التي من الممكن ان تعرض البيئة البحرية للخطر.

ودعت الدول المتقدمة للعمل بمسؤولياتها في اطار معاهدة الامم المتحدة حول التغييرات المناخية واتفاقية باريس ومنها توفير الموارد المالية والامكانيات ونقل التكنولوجيا واضافت: انه على الدول المتقدمة في ضوء مسؤوليتها التاريخية في نشر غازات الدفيئة ان تؤدي دورا طليعيا في الاجراءات المتعلقة بمواجهة التغييرات المناخية وبامكانها تمهيد الطريق للتنمية المستديمة للجميع عبر اتخاذ الاجراءات المناسبة وتقديم الامكانيات وسبل الحلول التنفيذية للدول النامية.

واشارت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طرحت مشروعا مبنيا على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة وذلك في ضوء ان اطالة امد النزاعات وتشديد التوترات بين الدول الساحلة للخليج الفارسي، لا يؤدي فقط للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بل يعرض ايضا التنمية وازدهار شعوب المنطقة للخطر بشدة واضافت: ان ايران مازالت تعتقد بان التعاون الاقليمي على اساس المشروع المذكور من شانه ضمان الامن والنظام الدولي في البحر خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وقال السفيرة ارشادي: ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة القرصنة البحرية والتعاون مع سائر الدول في هذا المجال والذي ورد في العديد من تقارير الامين العام وتمت الاشادة به في القرارات المتعددة لمجلس الامن، نابع من هذا الشعور والادراك.

واشارت الى التاثيرات الشديدة لتفشي فيروس كورونا على الحياة العادية للمواطنين الايرانيين، فضلا عن الاجراءات التعسفية الاحادية بسبب سياسات الضغوط القصوى الاميركية المفروضة منذ ما قبل ازمة كورونا على الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني وقالت: ان توفير الحاجات الاساسية مثل الاغذية والادوية والمعدات الطبية وسلسلة توفير السلع قد تاثرت بشدة بسبب الاختلال في حرية حركة خطوط الملاحة البحرية الايرانية جراء اجراءات الحظر الاميركية المقيتة. فضلا عن مثل هذه الاجراءات اللاقانونية فاننا نشهد منذ العام الماضي ظاهرة سرقة النفط الايراني في البحر.

وتابعت ارشادي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحذر من استمرار مثل هذه السياسات الخطيرة والتي ادت للمزيد من تدهور الاوضاع بسبب سياسات الاستكبار الاحادية.

ودعت الدبلوماسية الايرانية في الختام، المجتمع الدولي لادانة هذه الاجراءات اللاقانونية التي تعد تهديدا للتجارة الحرة في البحر وحرية البحار وادت الى تجاهل اعمال الحظر اللاانسانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تقرير رصد القنوات العبرية 07-12-2021
اعتقال خالد العتيبي المشتبه به في قتل خاشقجي قبل مغادرته لباريس
فتاة فلسطينية طعنت مستوطنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وانسحبت من المكان
محادثات بين ايران والعديد من الدول حول التعاون السياحي
ايران تستعد لإطلاق أربعة أقمار صناعية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران والأخيرة ترد
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
أنقرة تعلن عن توقيع 15 اتفاقية مع الدوحة
جهود المهندسين الايرانيين لتطوير اكتشافات النفط والغاز في بحر قزوين
رئيس جمهورية صربيا: بلغراد ترغب في تطوير التعاون مع طهران
امير عبداللهيان: لا يمكن لأميركا العودة للاتفاق النووي دون رفع الحظر كله
ايران تحذر من سرقة نفطها في البحر
باقري كني: المقترحات الايرانية من شأنها ان تدفع بالمفاوضات نحو الامام
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
امير عبداللهيان : تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ ستراتيجي
تل أبيب تستصرخ واشنطن في الوقت المستقطع: «النووي» تجاوزَنا... استدركوا الصواريخ!
رئيسي يؤكد على زيادة التبادل الاقتصادي الى اضعاف بين طهران ودمشق
رئيسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات
أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم
نائب سوری: العلاقات السورية الإيرانية ليست عابرة
مسؤول تجاري روسي: اكمال "ممر الشمال ـ الجنوب" أمر حيوي لطهران وموسكو
سوريا: عدوان صهيوني يستهدف مرفأ اللاذقية بعدة صواريخ
تخت روانجي: الممتلكات الثقافية للدول لا تخضع للتدابير القسرية أحادية الجانب
بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط
تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس
كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس