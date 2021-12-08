النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

باقري كني: المقترحات الايرانية من شأنها ان تدفع بالمفاوضات نحو الامام

ان ما قدمته ايران من اقتراحات في الواقع هو تعديل على النصين الختاميين، وذلك بناء على القواعد المشتركة لدى الطرفين.
رمز الخبر: ۶۱۳۹۲
تأريخ النشر: 08 December 2021

قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، الذي يزور موسكو حاليا : ان المقترحات التي قدمها الوفد الايراني المفاوض في فيينا، من شأنها ان تدفع بجدية عجلة "المفاوضات النووية لإلغاء الحظر" نحو الامام.

وافاد مراسل "ارنا" لدى روسيا، ان "باقري كني" اعلن في تصريح له من موسكو، بأن الجولة القادمة لمفاوضات الغاء الحظر في عاصمة النمسا، ستبدأ اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وعن زيارته الحالية لروسيا، قال : لقد ارتأينا في هذه المرحلة وفي سياق التسريع بوتيرة المحادثات، ان نتشاور مع المسؤولين الروس؛ وبما يتيح لنا استمرار المفاوضات وسط اجواء بناءة وماضية باتجاه الامام.

وصرح، ان المسودتين المقدمة من قبل الوفد الايراني المفاوض، في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة وانما في ضوء النصوص التي كان قد توصل اليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا، نحن اجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات فيما يخص الاراء او الامور التي كانت قاصرة مقارنة مع اتفاق العام 2015، كما ادرجنا في النص الفقرة الختامية التي كانت بحاجة الى تعديل ايضا.

ولفت نائب وزير الخارجية، ان طبيعة المفاوضات تقتضي بان يتقاسم الطرفان مواقفهما وصولا الى نتيجة مشتركة؛ والجانب الاهم هو ان تنطلق هذه المفاوضات من اسس تقود اطراف الحوار نحو الاتفاق المنشود.

واضاف، ان ما قدمته ايران من اقتراحات في الواقع هو تعديل على النصين الختاميين، وذلك بناء على القواعد المشتركة لدى الطرفين.

واكد كبير المفاوضين الايرانيين، ان الطرف الاخر بدوره يقرّ على هذا المبدا من ان كافة الاطراف يحق لهم ان يطرحوا اقتراحاتهم لتمهيد الطريق نحو استمرار الحوار القائم على النتائج.

وقال باقري كني : خلال الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا، نحن اجرينا بطرق مختلفة، مشاورات مع روسيا؛ ولدينا التعامل ذاته مع الجانب الصيني ايضا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تقرير رصد القنوات العبرية 07-12-2021
اعتقال خالد العتيبي المشتبه به في قتل خاشقجي قبل مغادرته لباريس
فتاة فلسطينية طعنت مستوطنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وانسحبت من المكان
محادثات بين ايران والعديد من الدول حول التعاون السياحي
ايران تستعد لإطلاق أربعة أقمار صناعية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران والأخيرة ترد
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
أنقرة تعلن عن توقيع 15 اتفاقية مع الدوحة
جهود المهندسين الايرانيين لتطوير اكتشافات النفط والغاز في بحر قزوين
رئيس جمهورية صربيا: بلغراد ترغب في تطوير التعاون مع طهران
امير عبداللهيان: لا يمكن لأميركا العودة للاتفاق النووي دون رفع الحظر كله
ايران تحذر من سرقة نفطها في البحر
باقري كني: المقترحات الايرانية من شأنها ان تدفع بالمفاوضات نحو الامام
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
امير عبداللهيان : تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ ستراتيجي
تل أبيب تستصرخ واشنطن في الوقت المستقطع: «النووي» تجاوزَنا... استدركوا الصواريخ!
رئيسي يؤكد على زيادة التبادل الاقتصادي الى اضعاف بين طهران ودمشق
رئيسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات
أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم
نائب سوری: العلاقات السورية الإيرانية ليست عابرة
مسؤول تجاري روسي: اكمال "ممر الشمال ـ الجنوب" أمر حيوي لطهران وموسكو
سوريا: عدوان صهيوني يستهدف مرفأ اللاذقية بعدة صواريخ
تخت روانجي: الممتلكات الثقافية للدول لا تخضع للتدابير القسرية أحادية الجانب
بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط
تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس
كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس