دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية

أ.الشرق الأوسط: حان وقت الواقعية الجديدة

لجنة العلاقات الدولية/التقرير الثاني للدورة 2016-2017



دور بريطانيا الناشئ في الظروف الجديدة السائدة الآن محكوم بالاعتبارات التالية:

• لا يمكن لبريطانيا أن تبقى بمعزل عن الفوضى وعدم الاستقرار المنتشرة في المنطقة، على الرغم من صعوبة تحديد الحلول.

• التعاون الوثيق مع القوى الأخرى، ومع قوى خارج نطاق الدولة، سيكون مطلوبا في جميع الأوقات. قد يعني هذا اعتمادًا أقل على القيادة الأمريكية في المنطقة - اعتمادًا على ما إذا كانت أمريكا عمليًا "محورية" في الشرق الأوسط أم لا - والعمل بشكل وثيق مع قوى أخرى داخل المنطقة وخارجها. فمثلا لدى الصين طموحات كبيرة في التنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشارك اليابان على نطاق واسع، وإن كان ذلك بطرق رئيسية منخفضة.

• يجب على بريطانيا الاعتماد على تجربتها التاريخية لفهم واحترام ثقافات وعادات البلدان والمجتمعات في المنطقة، يجب أن تكون المناهج المتبعة في مختلف البلدان مصممة بشكل دقيق.

▪︎سياسة المملكة المتحدة

• كان هناك انقسام بين الأجيال حول مسألة سمعة المملكة المتحدة. بالنسبة للجيل الأكبر سنًا، تعد سايكس بيكو وإعلان بلفور المرجعية الأساسية، ولم تكن سمعة المملكة المتحدة إيجابية. بالنسبة لجيل الشباب، هناك صورة أكثر إيجابية عن المملكة المتحدة. كما كانت هناك انقسامات بين الدول. كان ينظر إلى غزو العراق عام 2003 في بعض البلدان على أنه إرث سلبي، لكن بالنسبة للآخرين، كان يُنظر إلى غزو عام 2003 على أنه سياسة أمريكية في المقام الأول. يختلف تصور المملكة المتحدة عن نظرة الولايات المتحدة. اعتبرت بعض الدول إرث بريطانيا التاريخي إيجابيًا كجزء من السرد القومي لكن بالنسبة لدول أخرى، كانت المملكة المتحدة حزبية أو سلبية أو غائبة. كما كانت هناك خيبة أمل في سياسة المملكة المتحدة السابقة والتي كان يُنظر إليها على أنها "ظل السياسة الخارجية الأمريكية".

• كان هناك إجماع على أن المشاركة البريطانية الأعمق ستكون إيجابية للمنطقة، كما كان هناك مطالبة بدبلوماسية بريطانية متجددة، باعتبارها "مسقط رأس الدبلوماسية" والساعية وراء سبل المساعدة الاقتصادية أيضًا.

• كانت نقاط القوة في المملكة المتحدة وهي قوتها الناعمة - ولا سيما الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية والمؤسسات التعليمية واللغة وكرة القدم ولندن والفنون (الموسيقى والكوميديا). اعتبر العديد من الشباب المملكة المتحدة مكانًا جذابًا للعيش والدراسة.

• أظهر العديد من الشهود إحباطهم لأن الدول الكبرى لم تفعل ما يكفي في سوريا واقترحوا هذا كمجال يمكن للمملكة المتحدة أن تلعب فيه دورًا أكبر. وتم التأكيد على أن هذا لا ينبغي أن يكون في شكل أي تدخل عسكري. تضمنت المجالات المقترحة للمساعدة البريطانية المحتملة دعم اللاجئين في البلدان المجاورة مثل الأردن.

• مع صفقات الأسلحة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، يجب على المملكة المتحدة أن تضغط من أجل الحكم الرشيد وإجراءات مكافحة الفساد. قال بعض الشباب إن تصدير الأسلحة لم يكن مفيدًا للمنطقة وانقسموا حول تكلفة سمعة المملكة المتحدة حيث أشار بعض الشباب إلى الإضرار بالسمعة والبعض الآخر قال إنه غير معروف بشكل خاص في المنطقة. شكك الشباب في قدرة حكومة المملكة المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية. يجب على المملكة المتحدة بناء علاقات خارج المنظمات غير الحكومية التي ترعاها / تدعمها الدولة للعمل بشكل أكثر فعالية مع المنظمات المحلية المستقلة.



ب.عودة ظهور دور المملكة المتحدة في الشرق الأوسط

ملخص السياسة/رقم 186 - أكتوبر 2014/إدوارد بورك

• لعبت بريطانيا دورًا مهيمنًا في شؤون الشرق الأوسط في معظم القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. شهد عام 1956 بداية نهاية الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط: أضعفها التدمير الاقتصادي للحرب العالمية الثانية واضطرت المملكة المتحدة حينها - جنبًا إلى جنب مع فرنسا وإسرائيل - للتخلي عن السيطرة على قناة السويس.

• تخلت لندن عن مستعمرة عدن في عام 1967 ومحمياتها في الإمارات والبحرين وقطر وعمان في السبعينيات. احتلت الولايات المتحدة مكانة بريطانيا باعتبارها القوة الغربية الأكثر نفوذاً في المنطقة، لكن صانعي السياسة البريطانيين يقولون الآن إن اتجاه التراجع الأمريكي قد انعكس لمصلحة بريطانيا.

• إن البصمة التجارية للمملكة المتحدة، وخاصة في الخليج، آخذة في الازدياد. تمتلك بريطانيا أقوى العلاقات السياسية والأمنية والتجارية من أي دولة أوروبية مع منطقة الخليج. ولندن تريد أن تبقى الأمور على هذا النحو.



▪︎المصالح الدائمة للمملكة المتحدة

• مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط هي الأمن والتجارة، مع الاهتمام أكثر بالأمن. في مراجعة الأمن والدفاع الاستراتيجي لعام 2010، ذكرت حكومة المملكة المتحدة أن ما أسمته "الإرهاب الإسلامي" العابر للحدود هو أكبر تهديد لأمنها القومي.

• منطقة الشرق الأوسط متخلفة كثيراً عن الأسواق في أوروبا، وآسيا وخاصة الصين والولايات المتحدة. لكن الزيادة الكبيرة في صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، والاستثمار الضخم في المملكة المتحدة من دول الخليج، قد أكد على إمكانية تطوير العلاقات التجارية للمملكة المتحدة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• زادت تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية بنسبة 11٪ في عام 2013 مقارنة بعام 2012.

في عام 2013، تجاوزت صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الإمارات 15 مليار دولار أمريكي - بزيادة ثلاثة أضعاف في أقل من خمس سنوات ونحو 2 % من إجمالي الصادرات لذلك العام.

• زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنحو الثلث خلال الفترة 2008-2013.

• تستقطب بريطانيا بدورها مستويات عالية من الاستثمار من الخليج. تستثمر شركة موانئ دبي - موانئ دبي العالمية في بناء أول ميناء رئيسي في المملكة المتحدة منذ 20 عامًا.

• قامت صناديق الثروة السيادية الخليجية باستثمارات عالية المستوى مثل مبنى "شارد" المميز في لندن.

• نمت التجارة البريطانية مع إسرائيل بنحو الثلث في العقد الماضي.

تحرص بريطانيا على حماية وتعميق هذه العلاقة التجارية المتنامية باعتبارها بعدًا مركزيًا لتوقعاتها السياسية تجاه المنطقة.

• تظل قناة السويس في مصر القناة الحيوية لصادرات المملكة المتحدة إلى الأسواق الناشئة في آسيا.

• تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا سوقًا رئيسيًا للمعدات العسكرية البريطانية المصنعة - تمثل أكثر من ثلثي عقود تصدير الدفاع الجديدة الموقعة مع الشركات البريطانية في عام 2013. على الرغم من أن الأرقام تتقلب، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة البريطانية (DTI)، فإن المملكة المتحدة بلغت حصة سوق تصدير الدفاع العالمي في عام 2013 حوالي 22 % أو 9.8 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة. ذكرت DTI أن العقود الدفاعية في الشرق الأوسط بلغت قيمتها حوالي 60 مليار دولار أمريكي للفترة 2004-2013. كما أبلغت عن زيادة ملحوظة في الطلبات الرئيسية من الشرق الأوسط منذ عام 2012، بما في ذلك من عمان والمملكة العربية السعودية (طائرات التدريب من طراز هوك وطائرات تايفون المقاتلة).

• في نوفمبر 2013، استأنفت حكومة المملكة المتحدة تصدير بعض الأسلحة ومعدات الشرطة إلى مصر بعد أقل من ثلاثة أشهر من الحملة العسكرية على أنصار الرئيس السابق المخلوع محمد مرسي. قد يؤثر إدخال معاهدة تجارة الأسلحة الجديدة، التي صادقت عليها المملكة المتحدة في عام 2013، على الصادرات المستقبلية إلى المنطقة - تلزم المعاهدة الدول المصدرة بإصدار حكم معقول بشأن احتمال استخدام الأسلحة المباعة لانتهاكات حقوق الإنسان. كل دولة موقعة - بما في ذلك المملكة المتحدة - ملزمة بدمج المعاهدة في قوانينها الوطنية.

• في أغسطس / آب 2014، هددت المملكة المتحدة بتعليق اثني عشر ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك دليل آخر على وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. لطالما كانت المملكة المتحدة أحد أقوى الداعمين الدوليين لإسرائيل، لكن المواقف البريطانية تجاه إسرائيل تتغير.

دعمت لندن مؤخرًا جهود الاتحاد الأوروبي لتحديد وتوسيم البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

• على عكس رغبات إسرائيل، دعمت الحكومة البريطانية في يونيو 2014 "اتفاق وحدة" بين فتح وحماس - وهو تحول في سياسة المملكة المتحدة واعتراف ضمني بأن حماس جزء لا يتجزأ من أي عملية سلام تم إحياؤها.

في أغسطس 2014، استخدم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لغة قوية بشكل غير عادي لإدانة البناء الأخير للمستوطنات في الضفة الغربية. كما أيد كاميرون وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للهجوم على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في رفح بأنه "انتهاك أخلاقي وعمل إجرامي".

▪︎منتج للطاقة تحول إلى مستهلك

المملكة المتحدة هي أكبر منتج للنفط وثاني أكبر منتج للغاز في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أصبحت المملكة المتحدة مستورداً صافياً للهيدروكربونات في عام 2004 بسبب تناقص الإمدادات من بحر الشمال والنقاش المطول (المستمر) حول التنقيب عن الغاز الصخري. انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بشكل حاد أكثر من إمدادات النفط المحلية في السنوات الأخيرة. ولبى الإنتاج المحلي 61 % من الطلب على المنتجات النفطية في عام 2012، وشكلت الواردات نسبة 39 % المتبقية. وفقًا لوزارة الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة، من المقرر أن ترتفع واردات النفط - من المرجح أن تشكل واردات النفط الصافية 20 % من إمدادات الطاقة الأولية بحلول منتصف عام 2020 ونحو 25 % بحلول عام 2030. وقد استثمرت المملكة المتحدة بكثافة في قدرتها على استيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال، والتي بدورها شهدت زيادة كبيرة في واردات الغاز من الخليج. تعد المملكة المتحدة الآن أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة إسبانيا في عام 2011.ومع ذلك، ستظل النرويج إلى حد بعيد أهم مصدر لواردات المملكة المتحدة في المستقبل المنظور، بالنسبة للنفط والغاز.

▪︎المملكة المتحدة - عامل تغيير في الشرق الأوسط؟

• رأت المملكة المتحدة في الانتفاضات الشعبية العربية عام 2011 فرصة جيوسياسية كبرى - لحظة فريدة لإعادة تشكيل علاقاتها مع العالم العربي ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف في المنطقة.

قارن رئيس الوزراء كاميرون "الربيع العربي" عام 2011 بسقوط الأنظمة الشيوعية في وسط وشرق أوروبا في عام 1989. تاريخيًا، لم تنفق المملكة المتحدة الكثير من مساعداتها التنموية الشاملة في الشرق الأوسط - باستثناء الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن.

• أصبح العراق محور التركيز الإقليمي لجهود التنمية البريطانية من عام 2003 إلى عام 2009 عندما تم نشر القوات البريطانية هناك، مع انخفاض عمودي في حجم المساعدات إلى البلاد بعد انسحابها.

• في أعقاب الانتفاضات الشعبية عام 2011، أنشأت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCO) ووزارة التنمية الدولية (DFID) مرفق الشراكة الاقتصادية للشراكة العربية وصندوق مشاركة الشراكة العربية مع زيادة كبيرة في دعم المملكة المتحدة لتعزيز الديمقراطية في المنطقة. زادت المملكة المتحدة أيضًا من مساعدتها (المحدودة للغاية بالفعل) لشمال إفريقيا.

• منذ عام 2011، برزت المملكة المتحدة كداعم قوي لسياسة الجوار الأوروبية (ENP) في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​- معتبرةً إياها وسيلة لتعزيز مصالح المملكة المتحدة في البلدان التي لا تتمتع فيها لندن بنفوذ قوي.

• في عام 2011، بدأت المملكة المتحدة في الضغط من أجل نهج مسروط أكثر للمساعدة الإنمائية بموجب سياسة الجوار الأوروبية. اشار دبلوماسيون بريطانيون بأنه على الرغم من ضرورة الحفاظ على العلاقات المستمرة مع المتقاعسين الإصلاحيين مثل مصر والجزائر، فإن الصناديق الخاصة بالاتحاد الأوروبي - مثل تلك الموجودة في إطار آلية دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (SPRING) - يجب أن تُدفع فقط للمصلحين الحقيقيين.

• الآمال البريطانية في المنطقة تتضاءل اليوم. هناك شعور عام بأن العلاقات مع الفاعلين الاستراتيجيين المهمين مثل مصر لا يمكن أن تتعرض للخطر بسبب المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. أدى صعود الحركات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM) والدولة الإسلامية (IS) إلى تقريب المملكة المتحدة ليس فقط من الحلفاء القدامى مثل الأردن والبحرين، ولكن أيضًا من شركاء جدد مثل الجزائر، الذين معهم وقعت المملكة المتحدة شراكات أمنية.



▪︎الخليج الاستثنائي

• لم تتحمس بريطانيا لتوجيه تقلبات الربيع العربي إلى الخليج. على سبيل المثال، في عام 2011 أشاد القادة البريطانيون بالإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في الهجوم الجوي لحلف شمال الأطلسي للمساعدة في تحرير ليبيا من قوات القذافي. لكن حكومة المملكة المتحدة تجاهلت لاحقًا حملة عام 2012 ضد نشطاء المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة. ذهب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) من حزب المحافظين التابع لرئيس الوزراء كاميرون إلى حد التصويت ضد قرار يدين الاعتقال والاحتجاز التعسفي لنشطاء المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة.

• كانت "المبادرة الخليجية" لعام 2010 بمثابة إشارة نوايا من قبل حكومة ديفيد كاميرون الجديدة بقيادة المحافظين لإعادة بناء علاقات سياسية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

• وقعت المملكة المتحدة منذ عام 2010 اتفاقيات تجارية ودفاعية مع كل من دول مجلس التعاون الخليجي.

• يتمركز عدد من سفن البحرية الملكية والغواصات / طائرات القوات الجوية الملكية في المنطقة وهناك مستويات عالية من مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة البريطانية مع بعض الجيوش الخليجية - في أغلب الأحيان مع السعودية شبه الجزيرة العربية وعمان.

على الرغم من هذه المستويات العالية من التعاون الأمني​​، يدرك كبار المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة أن الخليج جزء من المشكلة وكذلك جزء من الحل، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وباكستان وأماكن أخرى من خلال الاجهزة الامنية والمواطنين من دول الخليج.

تواصل المملكة المتحدة تطوير علاقات العمل مع جماعة الإخوان المسلمين في أماكن أخرى، بما في ذلك تونس واليمن، حيث عمل أعضاء الإخوان كوزراء في الحكومة. بشكل عام، تعتقد حكومة المملكة المتحدة أن الحفاظ على علاقات ودية بشكل عام مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى أفضل من نهج المواجهة الذي لن يسفر عن النتائج المطلوبة، وسيضر بالأمن والعلاقات التجارية في المملكة المتحدة، وسيعزز بشكل غير مباشر المتشددين والمتطرفين في النظام.

پ .قوات المملكة المتحدة في الشرق: المنطقة الشرقية

لويزا بروك هولاند/14 يناير 2020

تحدد هذه المذكرة القصيرة القواعد والمرافق الرئيسية التي تستخدمها القوات المسلحة البريطانية في الشرق الأوسط.

▪︎النقاط الرئيسية

• تم نشر ما يقرب من 1350 فردًا من المملكة المتحدة في المنطقة في عملية شادر، وهي مساهمة المملكة المتحدة في التحالف العالمي ضد داعش.

• تنشر المملكة المتحدة أيضًا بشكل دائم أفراد عسكريين في المنشآت والقواعد في جميع أنحاء المنطقة لدعم العمليات الأخرى، ولا سيما عملية كيبيون، والوجود الأمني ​​البحري للبحرية الملكية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي.

• قبرص هي قاعدة العمليات المشتركة الدائمة الوحيدة في المنطقة الأوسع.

• المقر العملياتي لسلاح الجو الملكي البريطاني في الشرق الأوسط في قاعدة العديد الجوية في قطر. يستخدم سلاح الجو الملكي البريطاني أيضًا قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة وقاعدة المصنعة الجوية في عمان.

• مرفق الدعم البحري البريطاني في البحرين هو المرفق البحري الرئيسي في الخليج لسفن البحرية البريطانية. توجد أربع سفن للتدابير المضادة للألغام وفرقاطة من النوع 23 بشكل دائم هناك. يتم دعم هذه بواسطة سفينة مساعدة الأسطول الملكي. توفر قاعدة الدعم اللوجستي المشتركة الدائمة الجديدة في عُمان، التي تم افتتاحها في عام 2018، قاعدة بحرية دائمة خارج الخليج العربي. وستدعم حاملات الطائرات الجديدة عندما تكون في المحيط الهندي / الخليج الفارسي.

• يتم نشر وحدات الجيش بشكل دائم في قبرص (على أساس التناوب) ويمكن نشرها في المنطقة الأوسع. أفراد الجيش موجودون أيضًا في العراق والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.

• تختلف أعداد الموظفين في المنطقة حسب المتطلبات التشغيلية. لا تكشف وزارة الدفاع عن موقع أو انتشار القوات الخاصة البريطانية.

▪︎أعداد العاملين

لا تقدم وزارة الدفاع دائمًا معلومات مفصلة عن أعداد الأفراد لأسباب تتعلق بأمن العمليات. يمكن العثور على موقع الموظفين المتمركزين بشكل دائم في جميع أنحاء العالم في إحصائيات الموقع السنوية لوزارة الدفاع. ومع ذلك، فهذه لا تعكس عدد الأفراد المنتشرين في العمليات. وفقًا لهذه الإحصائيات، اعتبارًا من 1 أبريل 2019 كان هناك:

• تمركز 2150 عسكرياً في قبرص

• 390 عسكرياً في الشرق الأوسط. أكبر فرقة (120) في المملكة العربية السعودية، مع 90 في عمان، و40 في الكويت و20 في البحرين.



▪︎عملية شادر

• تم نشر 1350 فردًا بريطانيًا في المنطقة في عملية Shader. أعطى التقرير السنوي لوزارة الدفاع والحسابات 2018-2019 رقمًا يبلغ 1200 فرد عسكري تم نشرهم في المنطقة، ثلثهم (حوالي 400) في العراق.



▪︎قوات المملكة المتحدة في قبرص

يتمركز 3370 من أفراد وزارة الدفاع بشكل دائم في قبرص، منهم 2150 عسكريًا

هناك نوعان من مناطق القاعدة السيادية (SBAs) في قبرص: أكروتيري وديكيليا. تتمتع حكومة المملكة المتحدة بالسيادة على القواعد التي تعتبر جزءًا من أقاليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار.

سلاح الجو الملكي أكروتيري هو قاعدة العمليات الرئيسية للطائرات في المنطقة. إنها قاعدة عمليات مشتركة دائمة. يقع 903 Expeditionary Air Wing بشكل دائم في المحطة التي تدعم القتال والاستخبارات والمراقبة والقيادة والسيطرة المحمولة جواً والتنقل / النقل الجوي وطائرات التزود بالوقود جوًا. أحدث طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، F-35B Lightning، حلقت بأول طلعتها العملياتية من قبرص لعملية Shader في يونيو 2019. تم نشر كتيبتين من مشاة الجيش بشكل دائم (على أساس التناوب) بدعم من أفراد من الفيلق اللوجستي الملكي من بين آخرين. وهذه الوحدات منفصلة تمامًا عن تلك التي تم نشرها في جولة غير مصحوبة لمدة ستة أشهر مع قوات الأمم المتحدة في قبرص.

▪︎سلاح الجو الملكي

يقع المقر التشغيلي لسلاح الجو الملكي للعمليات في المنطقة في قطر في قاعدة العديد الجوية، وهي مركز العمليات الجوية الأمريكية في المنطقة. يستخدم سلاح الجو الملكي البريطاني أيضًا قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة وقاعدة المصنعة الجوية في عمان. استخدم سلاح الجو الملكي سابقًا قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، خلال التسعينيات لفرض مناطق حظر الطيران الجنوبية وأثناء عملية Telic في عام 2003.

▪︎المرافق البحرية

أسست البحرية الملكية بشكل دائم أربع سفن لمكافحة الألغام، ومنذ أواخر عام 2018، فرقاطة من النوع 23، في مرفق الدعم البحري البريطاني (NSF) في ميناء سالمون في البحرين (لاحظ أن هذه ليست قاعدة بحرية). مقرها المملكة المتحدة ويتم تدويرها كل بضعة أشهر. يتم دعم هذه السفن بواسطة سفينة مساعدة للأسطول الملكي. يتم نشر فرقاطات و / أو مدمرات إضافية عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح قاعدة دعم لوجستي مشتركة دائمة جديدة في ميناء الدقم في سلطنة عمان في عام 2018. وقالت وزارة الدفاع إن الدقم تمنح المملكة المتحدة "قاعدة بحرية مهمة من الناحية الاستراتيجية ودائمة شرق السويس، ولكن خارج الخليج".



▪︎منشآت الجيش

باستثناء قبرص، لا توجد قواعد عسكرية دائمة في المنطقة. ينتشر الجيش في العراق كجزء من التحالف الدولي ضد داعش في دور غير قتالي: فهو يوفر التدريب لقوات الأمن العراقية وقوات الأمن الكردية. يتم نشر ما يقدر بنحو 400 من أفراد الجيش البريطاني في العراق في ثلاثة مواقع رئيسية: معسكر التاجي بالقرب من بغداد، والاتحاد الثالث في بغداد، وأربيل في كردستان العراق.

يوجد حوالي 120 عسكريًا و100 فرد مدني من وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية (اعتبارًا من 1 أبريل 2019). ويشمل ذلك الأفراد المعينين في مشروع اتصالات الحرس الوطني السعودي (SANGCOM) ومشاريع القوات المسلحة السعودية التابعة لوزارة الدفاع (MODSAP). يعمل أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني، بما في ذلك بعض المعارين إلى BAE Systems، في المملكة لدعم القوات الجوية الملكية السعودية. تمتلك المملكة المتحدة "أكبر برنامج لبناء القدرات العسكرية" في المنطقة في الأردن.

▪︎صندوق استراتيجية الخليج في المملكة المتحدة

يعتبر صندوق إستراتيجية الخليج (GSF) أحد الآليات المهمة التي تتفاعل من خلالها المملكة المتحدة مع المنطقة. صندوق الضمان الاجتماعي هو خليفة صندوق الأنشطة المتكاملة (IAF)، الذي كان موجودًا في الفترة من 2016 إلى 2020. ويسعى كلاهما إلى تعزيز العلاقات التجارية والأمنية، ودعم الإصلاحات في حقوق الإنسان والحوكمة، وتمكين العمل المستدام بشأن تغير المناخ.

▪︎البرامج الإقليمية

تشمل البرامج الإقليمية لمنتدى الخليج العربي شبكة خريجين على مستوى الخليج لتعزيز العلاقات التعليمية والتجارية، وسفير إلكتروني لتعزيز الأمن السيبراني الإقليمي، وشراكة بحرية للإدارة البيئية. يدعم صندوق الضمان الاجتماعي أيضًا الإصلاح الضريبي في جميع أنحاء الخليج ويدير برنامجًا للعلوم والابتكار مصممًا لتعزيز دور المملكة المتحدة كشريك علمي للمنطقة.

▪︎التمويل

• من 2016/17 إلى 2020/21: من المقرر أن تنفق المملكة المتحدة 62.2 مليون جنيه إسترليني عبر صندوق الضمان الاجتماعي. وجاري النظر في مخصصات فرادى البلدان لعام 2021/2021. تم تخصيص 20 مليون جنيه إسترليني لعام 2020/21 ولكن تم تخفيضها لاحقًا بسبب تعليق البرامج بسبب وباء Covid-19.

• لم يتم نشر البيانات التفصيلية على مستوى الدولة، ولكن في 2019/20 تلقت المملكة العربية السعودية حوالي 500 ألف جنيه إسترليني من صندوق الضمان الاجتماعي يدعو للحصول على معلومات ليتم الافراج عنها.

• خلال نقاش في قاعة وستمنستر في أكتوبر 2020 حول صندوق الضمان الاجتماعي، انتقد العديد من أعضاء البرلمان الافتقار إلى الشفافية في الصندوق، ولا سيما عدم التقسيم حسب الدولة المستفيدة، والمشاريع التي يمولها، والضمانات التي يطبقها لمنع التعاون مع أولئك الذين قد يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. رداً على النقاش، قال وزير جيمس كليفرلي، إن الحكومة أجرت تقييمات أمنية وقضائية لضمان تعزيز الصندوق لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال إن مكتب تنسيق العمليات الميدانية سينشر ملخصًا للعمل الممول من استراتيجية الخليج 2021 لتمكين المزيد من التدقيق.

▪︎مبيعات السلاح للخليج

الشرق الأوسط هو أكبر سوق لتصدير المواد الدفاعية للمملكة المتحدة. الفضاء هو القطاع المهيمن، وعلى مدى العقد الماضي وقعت المملكة المتحدة صفقات كبيرة لطائرات تايفون وهوك والأسلحة المرتبطة بها إلى العديد من دول الخليج. وتشمل هذه المملكة العربية السعودية وقطر.

ت.كيف ستتخذ السياسة الخارجية الجديدة لبريطانيا تجاه الشرق الأوسط

أليك كادزو/ ناشيونال انترست-18 اذار مارس 2021

كان لدى المملكة المتحدة ما لا يقل عن عشرة مراجعات رئيسية تغطي مجالات الأمن القومي والدفاع والدبلوماسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لم يسع أي منهم إلى توحيد هذه العملية - ومن هنا جاء اسم الوثيقة المعنية، "بمراجعة الأمن والدفاع والسياسة الخارجية المتكاملة"، أو كما سيكون عنوانها الأكثر اهمية: " بريطانيا العالمية في عصر تنافسي". تتزامن هذه العظمة مع طموح رئيس الوزراء بوريس جونسون - لكن طموحه الحقيقي الذي صرح في أوائل العام الماضي بأنه سيكون "أكبر مراجعة لسياستنا الخارجية والدفاعية والأمنية والتنموية منذ نهاية الحرب الباردة"، مما يدعم هذا بأكبر برنامج استثمار في الدفاع منذ عام 1990. في الواقع، الوثيقة المكونة من 114 صفحة لا تخيب الآمال من حيث الحجم. على غرار الولايات المتحدة، كان من المتوقع أن تحدد المملكة المتحدة مخططًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقد تبلور هذا في الوثيقة. لكن هل الميل شرقا يمثل تأكيدا على الشرق الأدنى من السويس، فضلا عن الشرق الأقصى؟ باختصار لا، على الرغم من النوايا الحسنة، فإن سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط ضعيفة على الأرض وتصبح غير ثابتة عند اختبارها ضد تهديدات إيران والصين.

بعض جوانب المراجعات السابقة:

• كانت مراجعة سانديز لعام 1957 أول ورقة بيضاء دفاعية تطلعيّة. عكست "المصالح الحيوية" لبريطانيا في مسرح الشرق الأوسط: ميثاق بغداد ألزمها بمنع انتشار الشيوعية بينما كان الدفاع عن الممتلكات في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ذا أولوية قصوى.

• تم تفصيل آثار استسلام بريطانيا لقناة السويس في مراجعات هيلي (1965-1968)، والتي أوجزت "تقليص دورنا شرق السويس"، بما في ذلك الممتلكات الاستعمارية.

• عكست المراجعة الأولى لحقبة ما بعد الحرب الباردة ولاء بريطانيا للتعددية. بعد فترة وجيزة من نشره، ستعيد بريطانيا تأكيد ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث صوتت وساهمت لاحقًا في جهود التحالف في حرب الخليج. كما تمت الإشارة إلى تأمين التجارة - وخاصة إمدادات النفط في الشرق الأوسط "الحاسمة" - كأولوية إقليمية.

• مع اقتراب القرن الحادي والعشرين، عكست الأوراق البيضاء الحروب في أفغانستان والعراق - حيث استمرت القوات في القتال كجزء من التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المزعزعة للاستقرار.

• تم تقديم التنمية في عام 2010 كأداة لمعالجة "الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار" ولعب دور في طموح بريطانيا "لإبراز نفوذها في الخارج"، وذلك بالتزامن مع عودة القوات البريطانية إلى القواعد شرق السويس "لطمأنة" التعاون الخليجي مع دول مجلس التعاون الخليجي الذين يواجهون الخطر الايراني.

بالنظر إلى هذا التسلسل الزمني، فقد تغيرت التهديدات المحددة على مدى عقود، ولكن يمكن وصفها عمومًا بأنها عدم استقرار إقليمي ناتج عن الجغرافيا السياسية للقوى العظمى والإرهاب الذي يهدد الأمن الغربي. يمكننا أيضًا تخمين أهداف السياسة الخارجية والأمن البريطانية على أنها:

(1) تعزيز الرخاء.

(2) حماية الأشخاص والمصالح.

(3) تعزيز القيم الليبرالية.

(4) تأثير المشروع.

• تتمثل الأهداف الرئيسية لمراجعة 2021 في تحقيق نفس هذه الأهداف التاريخية. تم الكشف عن هذا الامر في خطاب جونسون أمام مجلس العموم: "الغرض الأساسي من هذه المراجعة - الأكثر شمولاً منذ الحرب الباردة - هو جعل المملكة المتحدة أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا مع الدفاع عن قيمنا." إن وسائل ضمان الحماية تتعلق بالسعي إلى "التقارب الإقليمي.

• تعبر المراجعة عن انفتاح لعقد "صفقة إقليمية"، وقد رأينا بالفعل أن بريطانيا تعتزم تعزيز الاكتفاء الذاتي الإقليمي من حيث الأمن. من الواضح أنها رسالة مختلفة عن عام 2015، عندما عززت بريطانيا وجودها العسكري لطمأنة دول مجلس التعاون الخليجي ضد التهديد الإيراني.

• هذه الصفقة الإقليمية عكستها اتفاقات إبراهيم التي طورت تحالفات عربية إسرائيلية. تعتبر إيران أن هذا التحول يمثل محورًا مناهضًا للشيعة بطبيعته، مما يجعله غير مستدام كحل طويل الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الإقليمي.

• من المثير للاهتمام، أن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لم يتم الاستشهاد بها كإطار عمل لمنع تطوير إيران للقنبلة. نظرًا لأن الإدارة الأمريكية والإيرانية الجديدة في طريق مسدود بشأن من يجب أن يمتثل للمعاهدة أولاً، فإن هذا يشير إلى مطلب القدرة على المناورة في عدم ربط بريطانيا بسفينة غارقة.

• في مكان آخر من الوثيقة، تخطط بريطانيا لزيادة مخزونها من الرؤوس الحربية النووية - وهو أمر وصفه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأنه "نفاق مطلق". إن الزيادة البريطانية في الواقع تتوافق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) - التي وقع عليها الطرفان - لذا ما لم يعترف ظريف برغبته في الحصول على أسلحة نووية، فمن الخطأ وصفه بالنفاق هنا. لكن هذا لن يمنع إيران من وصف تصرفات بريطانيا بالمسيّسة، مما يعني المزيد من الصعوبات في تحقيق هذا الهدف "ذي الأولوية".

• لا توجد إشارة صريحة إلى نفوذ الصين في الشرق الأوسط، لكن من الواضح أن هذا ليس هو التهديد الشيوعي الجيوستراتيجي نفسه الذي أقسمت بريطانيا على مواجهته بموجب شروط ميثاق بغداد. وكما قال وزير الخارجية دومينيك راب: "لا نريد الخوض في عقلية الحرب الباردة القديمة مع الصين".

• يقدم الاستعراض سياسة "المنافسة المنهجية" - بدلاً من الصراع أو الاحتواء - مع الصين. إنها مشابهة لاستراتيجية التعايش العالمي التي أقرها فريق السياسة الخارجية لبايدن. يُعرَّف المنافسون النظاميون مثل الصين بأنهم (من بين أشياء أخرى) "سلطويون" ومستعدون لـ "تصدير نماذجهم المحلية ... وإضعاف القواعد والمعايير الراسخة" واستخدام "الاستبداد الرقمي". انتقد توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع، التقرير لأنه كما قال"ما زلت لا ترى (الصين) كتهديد جيوستراتيجي ولكن كشريك تجاري تنافسي". ومع ذلك، فإن تعريف المراجعة للمنافسين النظاميين يعني أن الحكومة في الأساس قد وصفت الصين بأنها تهديد جيوستراتيجي.

إن أهداف بريطانيا المتمثلة في تعزيز القيم الليبرالية في منطقة تميل بالفعل نحو الاستبداد سوف تتعرض للتهديد من قبل الصين. إن صمت الدول العربية المطبق على قضية الأويغور يوضح هذا التوتر. ويترتب على ذلك أن آمال بريطانيا في الازدهار من خلال التجارة الحرة والعادلة ستتعرض للتهديد أيضًا من قبل منافس صيني لا يلتزم بالقواعد والأعراف الدولية. كما أن هدف بريطانيا في الحماية الإقليمية - شرق أوسط يعتمد على نفسه - مهدد أيضًا. على الرغم من أن الصين تقول إنها لا تريد تولي المسؤوليات الأمنية في المنطقة، إلا أن لديها قاعدة عسكرية في جيبوتي، وتعمل على زيادة عقود الأسلحة، وهي العميل المهيمن للطاقة في المنطقة - مما يعني أن الولايات المتحدة-من اجل المنفعة والمصلحة- توفر مظلة أمنية للصين. في هذا التقرير، تتعهد بريطانيا بمواصلة تأمين النفط والغاز، لكن التركيز على أهميتها "المتناقصة" يمهد الطريق لتقليص النفقات. بدون خطة موضوعية للأمن الإقليمي، ومع استمرار الصين في المسيرة، يبدو أن شرق أوسط آمن يعتمد على نفسه أمرًا مستبعدًا.

ث.استراتيجية المملكة المتحدة في الخليج والشرق الأوسط بعد التراجع الأمريكي

غاريث ستانسفيلد، دوغ ستوكس، وشاول كيلي/2019

تشير هذه الورقة الى تأثير الانحدار النسبي المحتمل للولايات المتحدة وتراجع انخراطها في الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص. يتم النظر في نوايا المملكة المتحدة وقدراتها واستراتيجياتها لدى عودتها إلى "شرق السويس"، بالإضافة إلى الآثار الجيوسياسية لمثل هذه العودة في ميزان القوى المتحول في الشرق الأوسط. كانت الاستراتيجية الأميركية الكبرى في مرحلة ما بعد الحرب، هي الانخراط العميق مع التحالفات الأمنية الفاعلة والمسؤولة عن الاستقرار الإقليمي. فمع تزايد القيود المفروضة على النظام ومع صعود قوى عظمى أخرى مثل الصين والغرب، تتراجع المشاركة الأميركية العميقة اقتصاديًا.

ألا تزال المشاركة الأميركية العميقة منطقية؟ وإذا كانت الولايات المتحدة في المراحل الأولى من الانحدار النسبي، فإن المنطق التقليدي يشير إلى أن "القوى العظمى تخفف من طموحاتها في السياسة الخارجية وتقدم تنازلات في مجالات أقل قيمة إستراتيجية" من خلال ممارسة قدر أكبر من ضبط النفس الاستراتيجي. يدعو العديد من المحللين الآن، الولايات المتحدة إلى التراجع عن طموحها وتوقفها لتجنب الانجرار إلى حروب إقليمية، وتركيز مواردها في المجالات التي تثير قلقًا أكبر. يزعم بعض المراقبين أن الشرق الأوسط شعر بالحافز الأميركي نحو التقشف أكثر من أغلب المناطق. فقد أرسل محور الرئيس السابق أوباما إلى آسيا إشارة واضحة جدًا بأن الولايات المتحدة ترغب في تركيز مواردها على إدارة صعود الصين. إن فشله المشين الآن في تعزيز "الخط الأحمر" الأمريكي في سوريا، بعد الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد، أدى فقط إلى إضعاف مصداقية الولايات المتحدة. في حين سعى الرئيس ترامب إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية إلى استمرار الالتزام، فقد كان مترددًا في إلزام الولايات المتحدة ببناء الدولة أو "قوات دعم على الأرض"، مما لا شك فيه أن موقف روسيا الآن أكثر حزمًا في المنطقة فقد ازداد تعقيدًا. يقودنا هذا إلى سؤال ستحاول هذه الورقة الإجابة عليه: ماذا يحدث عندما تصبح أميركا أكثر عزوفًا عن تحمل عبء تثبيت استقرار الأنظمة الأمنية الإقليمية، على الأقل لصالح حلفائها الإقليميين؟ وتجادل نظريات "انتقال الهيمنة المتنافسة" بأن دولة أخرى، أو مجموعة منها، قد تملأ الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه التقشف الأمريكي، حيث تغير ميزان القوى بطرق لا تعتبر ملائمة لمصالح الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، هناك سؤال مهم حول ما هي بالضبط آثار التقشف الأمريكي على النظام الجيوسياسي للمنطقة..." والواقع أن "تراجع واشنطن إلى نهج إستراتيجي أبعد قد يزيد من تفاقم الصراع الجيوسياسي وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، يخشى البعض من أنه مع استمرار انسحاب أمريكا، ستنتقل الصين، مستفيدة من روابطها التجارية الكبيرة والمتزايدة مع معظم دول المنطقة.

وبالمثل، هناك خوف متصل من أن الانسحاب الأمريكي قد يعجل بانتشار الأسلحة النووية، وهو نفسه مرتبط بالنقد القائل بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي للحد من الطموحات النووية الإيرانية - وهو نقد قد يتسارع نظرًا لإلغاء ترامب للاتفاق الإيراني في عام 2018. ومن الواضح أن روسيا تعمل الآن بقوة في المنطقة، في ظل الدعم القوي لنظام الأسد والروابط الوثيقة مع إيران.

• من الناحية النظرية، يقترح "كارل هاين" العمل على نموذج الدولة البديلة، فالقوة المهيمنة التي تسعى إلى الانسحاب من نظام إقليمي يمكنها أن تفعل ذلك بسهولة أكبر إذا كان هناك حليف مناسب أو قوة مهيمنة خارجية أخرى قادرة على منع عدم الاستقرار الجيوسياسي. ثم اقترح معيارين يحددان الملاءمة المحتملة للدولة البديلة اي: " أفضليتها الاستراتيجية على التعامل مع الدولة المتدهورة وقدرتها العسكرية على الحفاظ على النظام الإقليمي". ما هي الحالات التي تنطبق على هذا الوصف؟ في هذه الورقة، نسعى إلى استكشاف تجريبي لبعض هذه النقاط النظرية، حيث تصبح منطقة الخليج والشرق الأوسط أقل أهمية إستراتيجية لمصالح الأمن القومي الأميركي. نحن نسعى لذلك من خلال دراسة دور المملكة المتحدة في "شرق السويس". وقد كان الدافع وراء ذلك مجموعة من العوامل، لكن معظمها كان بسبب الانفتاح الذي عجّل بتراجع اهتمام أمريكا بالمنطقة. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشتركان في العديد من المصالح الأمنية الوطنية المماثلة، وللمملكة المتحدة تاريخ طويل في الخليج والشرق الأوسط.

▪︎بريطانيا تعود إلى "شرق السويس"

كما جاء في ورقة 2013، العودة إلى شرق السويس، سعت المملكة المتحدة إلى تعميق وجودها في شرق السويس في الخليج. تم تعزيز الكشف عن مجموعة من الترتيبات العسكرية والدفاعية والتجارية بين وايت هول وحكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر، والتي أعلنت في منتصف نيسان/أبريل 2013، مع "أم أس الجفير"، وهي قاعدة بحرية دائمة الآن في البحرين وقاعدة المنهد الجوية بالقرب من دبي، وهي منصة أساسية للحملة الجوية للتحالف ضد داعش.

إن هذا "الالتزام الأعمق" من جانب المملكة المتحدة في المنطقة يمثل تحديات، وفرصا، وتوازنًا دقيقًا بين التحالفات المتغيرة في كثير من الأحيان الخاضعة لتوازنات القوى الإقليمية والعالمية على حد سواء. فعودة المملكة المتحدة الآن إلى "شرق السويس" قد ألزمت وايت هول بحماية أمن وضمان استمرارية مشيخة دول الخليج التي لا تظهر سوى عناصر محدودة، إن وجدت، من عملية التحول الديمقراطي، والتي اتخذت مواقف معارضة للديناميكيات التحويلية التي لوحظت في أحداث "الربيع العربي" عبر الشرق الأوسط، بغض النظر عن انخراط قطر وأنشطة المملكة العربية السعودية في سوريا، بالتأكيد كانت خطوة لمنع أي تعبير عن التغيير في الخليج نفسه.

من خلال اتباع إستراتيجية تحالفها مع قوى معادية للثورة في دول الخليج الفارسي، وجدت بريطانيا نفسها على خط التصدع الطائفي الحارق الذي يحدد بشكل متزايد المشهد الجيوسياسي لأمن الخليج والشرق الأوسط. وسوف يكون لزامًا على المملكة المتحدة أن تمشي على مسار إقليمي حساس. فالعراق والمملكة العربية السعودية والبحرين، ناهيك عن الكويت، كلها تواجه الآن تحديات طائفية كبيرة لأمنها الداخلي، في حين تنخرط إيران والمملكة العربية السعودية في حرب طائفية باردة، وهي الآن تزداد حرارة.

• سياق العلاقات الدولية لاستراتيجية المملكة المتحدة للانخراط العميق في شرق السويس لا يتعلق فقط بتأمين حلفاء أثرياء ومخلصين في الخليج الفارسي، بل يشمل أيضا استيرادًا جيوسياسيًا عالميًا أوسع نطاقًا. وهي على وجه التحديد تشكل أيضا تكرارا للعلاقات الخاصة عبر الأطلسي العلاقة التي توترت في السنوات الأخيرة. وبما أن "محور أوباما" يعمل على إعادة تركيز الجهود الأمريكية بعيدًا عن الشرق الأوسط وباتجاه الشرق الأقصى ومحيط الهادئ، فإن سحب الفراغ المحتمل في منطقة الخليج، وخاصة بالنسبة إلى المملكة المتحدة، يعتبر قويًا. وكما انجذبت الولايات المتحدة إلى السياسة في الخليج والشرق الأوسط من خلال انسحاب المملكة المتحدة من شرق السويس في عام 1971، يبدو أن الوضع الآن في طريقه إلى الانعكاس، مع تحرك المملكة المتحدة مبكرًا، وربما بشكل انتهازي، لملأ الفراغ المحتمل الذي سينشأ عن تقليص حجم مصالح الولايات المتحدة ووجودها، والذي يشكل جزءًا من عملية إعادة تقويم إستراتيجية كبرى أوسع نطاقًا للولايات المتحدة من الانخراط العميق إلى التقشف الإقليمي.

• بالنسبة للمملكة المتحدة، تعتبر المشاركة الاستراتيجية المتزايدة مع دول الخليج الفارسي ومع الهند سلوكيات جيوسياسية جديدة، وهي سلوكيات قد تكون مصممة للتأكيد للولايات المتحدة على القيمة المستمرة للمملكة المتحدة كضامن إستراتيجي للنظام الدولي الليبرالي الأوسع بقيادة الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أظهرت مراجعة استعراض الدفاع الاستراتيجي والأمني في المملكة المتحدة لعام 2015 أن قيمة المملكة المتحدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة تتوقف على دورها الداعم للاستقرار: "إن مساهمتنا في العلاقات الخاصة تشمل امتدادنا ونفوذنا الأوروبي والعالمي... ونحن نعمل معًا لدعم السلام والاستقرار مع "وجود عسكري بريطاني دائم وأكثر عمقا" في منطقة الخليج مصمم "ليعكس علاقاتنا التاريخية، والطبيعة الطويلة الأجل للتحديات والفرص على حد سواء وطمأنة حلفائنا في الخليج".



▪︎مشاركة المملكة المتحدة في أمن الخليج

• العودة إلى شرق السويس عبارة انفعالية، سواء من اليسار أو اليمين في السياسة البريطانية. ويذكر القرار المثير للجدل للغاية الذي اتخذته حكومة حزب العمل التي رأسها هارولد ويلسون بين عامي 1966 و1968 للإشراف على خفض عالمي واسع النطاق للقوة العسكرية البريطانية.

• وصف رئيس الوزراء المحافظ السابق، السير أليك دوغلاس - هوم، قرار الانسحاب "بالتقصير في القيادة، الذي لم ير هذا البلد مثله من قبل في السياسة الخارجية." ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بعد عودة المحافظين إلى السلطة في عام 1970 في عهد إدوارد هيث، فشلوا في اتباع خطابهم المعارض، بل مضوا قدمًا في الانسحاب العسكري من شرق السويس. كانت كل العيون، سواء على اليسار أو اليمين، موجهة نحو مستقبل أوروبي في المجموعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي. كمظلة لتغطية الانسحاب، احتفظت بريطانيا ب "القدرة" على إعادة إرسال القوات إلى شرق السويس. لكن لم يكن هناك سوى موطئ قدم عسكري صغير في دييغو غارسيا، في أقاليم المحيط الهندي البريطاني، وبروناي، وهونغ كونغ (حتى تسليم السلطة إلى الصين في عام 1997)، ومحطة للتزود بالوقود (وهي حرفيًا مرسى عائم) في سنغافورة لتمكين المملكة المتحدة من تنفيذ التزامها في جنوب شرق آسيا، وفقًا لما تقتضيه أحكام ترتيبات الدفاع عن الدول الخمس. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالجزيرة العربية والخليج، فإن الانسحاب الرسمي من القواعد الرئيسية شرق السويس لم يكن مؤشرًا على نهاية التدخل العسكري البريطاني. وسرعان ما أدت الهجمة المهينة من عدن في عام 1967 إلى تدخل النظام الماركسي اللينيني الجديد في جنوب اليمن لصالح المتمردين في محافظة ظفار بسلطنة عمان المجاورة. وأدى تهديد النظام الثوري المدعوم من قبل الاتحاد السوفيتي في عمان، والسيطرة على الجانب العربي من مضيق هرمز، إلى قيام حكومة هيث بإرسال قوات الدعم الجوي لمساعدة قوات السلطان المسلحة، إلى جانب وحدة كبيرة من الجيش الإيراني، على هزيمة التمرد بحلول عام 1975.

• بعد أربع سنوات عادت البحرية الملكية إلى الخليج مع دورية أرميلا، وأدت دورها التقليدي، دعمًا للبحرية الأمريكية، في مراقبة السلام البحري مع امتداد الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988 إلى الخليج. إن عودة البحرية الملكية دليل كاف على حماقة ترك الوصاية على الخليج إلى إثنين من أعدائها التقليديين، إيران والمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الحكومة الأمريكية التي اعتمدت سياسة "الركيزتين" عديمة الجدوى. وقد أثار انهيار الركن الإيراني، بسقوط الشاه في العام 1979، تساؤلات جدية حول استقرار الركن السعودي المتبقي، وفي الواقع، بقاء استمرارية سياسة الولايات المتحدة في ثلاث حروب دموية واسعة النطاق (1980-1988، 1990-1991، 2003-2011)، وعواقب انهيار نظام الدولة في الخليج في أعقاب انسحاب بريطانيا في 1971، ومخاطر الانخراط مع المعتدين المحليين - سواء من خلال المواجهة أو التهدئة.

• كجزء من التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة، اضطرت بريطانيا إلى إلزام قوات كبيرة في كل من عامي 1990-1991 و2003-2007 للمساعدة على إحباط المحاولات المتعاقبة من جانب العراق لتغيير ميزان القوى في الخليج. فبالإضافة إلى تدخلاتها العسكرية المتكررة في المملكة العربية السعودية والخليج، بالتنسيق عادة مع الولايات المتحدة، حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة بعد عام 1971 وشاركت في التصدير بالجملة لمنظومات الأسلحة المتقدمة إلى دول الخليج العربية. عادة ما تأتي هذه الفرق مع فرق تدريب لتنضم إلى ضباط الجيش المفروزين للقوات المسلحة لهذه الولايات.

• يظهر المشروعان الإنجليزي السعودي اليمامة الأول والثاني، كمشروعين مربحين إلى حد كبير لصناعة الدفاع البريطانية، وقد ساعدت الحكومات البريطانية المتعاقبة على دعم تكاليف تجهيز القوات المسلحة البريطانية. سمحت الصفقة للمملكة المتحدة بتلقي دفعات على شكل 600 ألف برميل من النفط يوميا، بقيمة تقدر ب 40 مليار جنيه إسترليني على مدى 30 عاما، مما يشكل أكبر ترتيب من نوعه على الإطلاق فيما يتعلق بالتصدير. لكنه أثبت أنه مثير للجدل، بقدر ما كان مربحًا. وقد جاء الجانب السلبي من هذه الاتفاقيات مع الجوانب المعقدة لمقايضة النفط، والتعويض، وائتمان التصدير، ناهيك عن مزاعم الرشاوى للسماسرة. وإلى جانب الاستثمارات الكبيرة لصناديق الثروة السيادية لدول الخليج في الملكية والشركات والمصارف والجامعات البريطانية.

▪︎الرؤية العسكرية

أوضح ديفيد ريتشاردز في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 في مناقشة القوة الاستطلاعية المشتركة الجديدة، والمكونات البحرية والبرمائية للبحرية الملكية ومستقبل ألوية الجيش عدة خصوصيات:

• سوف تكون قوة المشاة المشتركة البريطانية قادرة على استخدام السلطة بتأثير ونفوذ عالميين. ولا يوجد مكان أكثر أهمية بالنسبة من الشرق الأوسط والخليج.

• مع دخول قدرات الناقلات حيز الخدمة، فإنها ستكون جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية الدبلوماسية والإنسانية والعسكرية. وتماشيًا مع إصلاحات الجيش لعام 2020، "في حين سنحتفظ بثلاثة ألوية لمناورة الجاهزية العالية، سيكون لدينا أيضًا "ألوية قابلة للتكيف" للحفاظ على استمرار العمليات وتطوير الشراكات بشكل روتيني في جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة لنشر هذه الألوية، وأتصور لواءين أو أكثر من الألوية قابلة للتكيف والتي تشكل علاقات وثيقة على المستوى التكتيكي مع بلدان معينة في الخليج والأردن، على سبيل المثال، مما يسمح بتحسين التعاون مع قواتها. وإذا ما دعت الحاجة إلى عملية أخرى على غرار ما حدث في ليبيا، فإننا سنكون مستعدين. ومن شأن ذلك أن يعزز إلى حد كبير قدرتنا على دعم الحلفاء في الوقت الذي يواجهون فيه التهديدات ويردعونها، ومع وجودنا البحري في البحرين، وعناصر جوية في الإمارات العربية المتحدة وقطر، وأدوار تقليدية ولكن معززة في عمان والكويت والمملكة العربية السعودية، من شأنها أن تجعلنا حليفا إقليميًا عبر نطاق أوسع."

• لتعزيز هذه الاتجاهات، أكد إعلان صدر في أواخر عام 2014 إنشاء "جفير" في منشأة ميناء سلمان في البحرين، وهي قاعدة بحرية دائمة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للمملكة المتحدة منذ عام 1971. بدأت أعمال البناء في أواخر العام 2015 مع تصريح وزير الدفاع البريطاني آنذاك، فيليب هاموند، بأن إنشاء المنشأة يعني أن "وجود البحرية الملكية في البحرين مضمون في المستقبل، ويضمن الوجود البريطاني المستدام شرق السويس"، وأنها "مجرد مثال واحد لشراكتنا المتنامية مع الشركاء الخليجيين للتصدي للتهديدات الاستراتيجية والإقليمية المشتركة"، وأبرزها صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

• سوف يكون من المستحيل أن ترك قطر التي لا يمكن حجبها عن أي تطور لا يقل أهمية عن عودة البريطانيين إلى الخليج. مع الروابط الشخصية الراسخة منذ فترة طويلة القائمة بين النخب القطرية والمملكة المتحدة، ومحاولات الدوحة العلنية والناجحة للانخراط في الشؤون الدولية، بما في ذلك تحولات الربيع العربي في الشرق الأوسط، وصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال.

• لا تحتاج قطر إلى مزيد من المساعدة في مجال الدفاع الجوي مع القوات الجوية الأمريكية الموجودة في قاعدة العديد غرب الدوحة، ونظرًا إلى كونها أقل جاذبية للجيش من عمان، تبدو قطر بشكل استثنائي جيدة لتكون مهيئة لتولي مهمة تنسيق أو تواجد قيادة المملكة المتحدة. مع استثمار الأمير بكثافة في الدوحة كنقطة محورية للحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في الخليج (في منافسة مع دبي). ولتوطيد هذه التطورات، افتتحت المملكة المتحدة قاعدة بحرية جديدة في البحرين في أبريل/نيسان 2018. "سوف يلعب وجودنا في البحرين دورًا حيويًا في الحفاظ على سلامة بريطانيا فضلًا عن توطيد الأمن في الخليج،" كما قال وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون: "إن ما يحدث في منطقة الخليج له تأثير مباشر على الأمن القومي للمملكة المتحدة وعلى ازدهارنا وسلامة مواطنينا"، لا سيما مع علاقة المملكة المتحدة بحلفائها في الخليج والشرق الأوسط، وهي علاقة حيوية لاحتواء تهديدات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية".

▪︎أمن الخليج والعلاقة الخاصة

في النظام الدولي بعد الحرب، كانت الولايات المتحدة القوة المهيمنة الخارجية الرئيسية في الخليج. مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة المريرة للعراق وأفغانستان، فضلًا عن وجهة نظر الولايات المتحدة بأن شرق آسيا ستكون المحور الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ربما نشهد تغيرًا في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى من إستراتيجية انخراط عميق إلى إستراتيجية خفض الإنفاق، وإن كان مع اختلافات إقليمية تعتمد على قراءة كل منها لأهمية المنطقة بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأمريكي. أيًا كانت الرؤية، فمن الواضح أن الخليج والشرق الأوسط عمومًا، ومن باب التقييم النسبي للاولويات، لم يعودا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وسط التغيرات الجيوسياسية الإقليمية وتوازنات القوى، تسعى المملكة المتحدة إلى تطبيق إستراتيجيتها الأوسع نطاقًا للانخراط العميق في الخليج. لماذا؟

• أولاً، هناك فائدة اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة ليست فقط اللاعب الأوروبي الرائد في الخليج، ولكن أيضًا اللاعب الغربي الرائد. ولا يمكن إنكار أن مؤسسة الدفاع والسياسة في المملكة المتحدة لا تزال تجد أنه من السهل التعامل مع نظرائهم في الخليج بطريقة ربما غالبًا ما استعصت على الأمريكيين.

• ثانيا، مبرر عسكري "محلي" للمملكة المتحدة، التي شهدت عقودًا من الخبرة في الحفاظ على القوات في الخارج، الذي تقلص فجأة، مما يعني أن بعض تلك العناصر التي جعلت الجيش البريطاني مميزًا عن نظرائهم الأوروبيين قد تآكل.

• ثالثا، ركيزة أخرى تدعم مبادرة المملكة المتحدة لإعادة التعامل مع الخليج، وهي علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة. يبذل الجيش البريطاني المزيد من الجهد في الخليج، بهدف إبقاء جميع المعنيين منشغلين بالمهام الدفاعية الممسوكة، بما في ذلك على سبيل المثال إرسال إشارات طمأنة إلى اللاعبين الإقليميين الرئيسيين؛ المساعدة في التوسط في التوازن الجيوسياسي "الساخن" بشكل متزايد الآن بين المملكة العربية السعودية وإيران؛ واحتواء تهديد داعش حيثما أمكن.

• لكن مع ذلك، فإن المملكة المتحدة لها مصلحة رئيسية في الاستمرار في لعب دور عالمي كقوة ذات صلة من الدرجة الأولى تساعد بشكل استراتيجي في دعم النظام الدولي الليبرالي الذي لا تزال تقوده الولايات المتحدة؛ ما أطلق عليه تقرير الدفاع والأمن الاستراتيجي لعام 2015 "النظام الدولي القائم على القواعد".

• في إعادة تأكيد وجودها في الخليج، تحافظ المملكة المتحدة مرة أخرى على تركيز شديد على ما ارتكزت عليه إستراتيجيتها الأمنية والدفاعية منذ الحرب العالمية الثانية: الحفاظ على علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة وتعزيزها، كونها أول الدول الأوروبية التي تدخل بسرعة في دوامة الشرق الأوسط وسياسات الخليج، وبهذه الطريقة الطوعية، تضع المملكة المتحدة نفسها في قلب منطقة ستبقى مهمة جدًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة في المستقبل، لكنها ليست مهمة بقدر أهمية المناطق في الشرق. باختصار، تعود المملكة المتحدة إلى شرق السويس من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، والتي تم الإشارة اليها بشكل مقتضب في تقرير "الدفاع الاستراتيجي والرؤية الأمنية" 2015 بالقول" إن الولايات المتحدة هي شريكنا البارز في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والازدهار. كما أن مساهمتنا في العلاقات الخاصة تشمل امتدادنا ونفوذنا الأوروبي والعالمي... ونحن نعمل معًا لدعم السلام والاستقرار مع "وجود عسكري بريطاني دائم وأكثر أهمية" في منطقة الخليج مصمم لتعكس علاقاتنا التاريخية، والطابع الطويل الأجل لكل من التحديات والفرص وطمأنة حلفائنا في الخليج. وقد بدأنا العمل على إنشاء قاعدة بحرية جديدة في البحرين، هي قاعدة "جوفير"، لدعم نشر البحرية الملكية في المنطقة، وسنقوم بإنشاء هيئة دفاع بريطانية جديدة في الشرق الأوسط".

