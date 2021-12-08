تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس

وزعمت بعض المصادر الإخبارية أن الوفد المفاوض الإيراني ومجموعة 4 + 1 قد تعود إلى فيينا يوم الخميس لمواصلة مباحثات رفع الحظر.

وادعت صحيفة وول ستريت جورنال أن اطراف الاتفاق النووي تعتزم على الأرجح العودة إلى فيينا يوم الخميس لاستئناف المحادثات بشأن رفع الحظر رغم انها قالت إن هذا التاريخ لم تتم الموافقة عليه من قبل جميع الأطراف.

وكتبت مراسلة المونيتور لورا روزن ، التي تغطي الأخبار الإيرانية ، على حسابها على تويتر ، أن فرق التفاوض تعتزم العودة إلى فيينا يوم الخميس.

لم تؤكد المصادر الرسمية هذا التاريخ بعد.

وبدأت الجولة السابعة من مفاوضات رفع الحظر في فيينا يوم الإثنين الماضي ، 29 نوفمبر ، في العاصمة النمساوية فيينا وانتهت يوم الجمعة.

وقدمت إيران خلال المحادثات وثيقتين في مجالي رفع الحظر الاميركي والالتزامات النووية للجانب الآخر.

وبعد تقديم هذه الوثائق ، طلبت الأطراف الأوروبية ، التي لم تتوقع مواجهة مقترحات إيران المكتوبة في هذين المجالين ، العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات مع مسؤولي دولها.

وصرحت إيران أن هاتين الوثيقتين إلى الاتفاق النووي والمسودة التي تم التوصل إليها في الجولات الست السابقة من محادثات فيينا.