أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم

ووفقًا لبيانات من قاعدة بيانات ESC ومؤشرات العلوم الأساسية (ESI) و WOS تم تقديم الدكتور ملك زاده كأفضل علماء لواحد بالمائة في العالم.

وفقًا لقاعدة بيانات الاستشهادات في العالم الإسلامي، تم تقديم البروفيسور برويز ملك زاده، عضو الهيئة العلمية الهندسية الميكانيكية بجامعة الخليج الفارسي، من بين أفضل العلماء في العالم للعام السابع على التوالي.

ووفقًا لبيانات من قاعدة بيانات ESC ومؤشرات العلوم الأساسية (ESI) و WOS تم تقديم الدكتور ملك زاده كأفضل علماء لواحد بالمائة في العالم.

ويتطلب الادراج على قائمة أفضل الباحثين دراسة جميع الأنشطة العلمية على مدار السنوات العشر الماضية على المستوى الدولي ، بما في ذلك عدد المقالات وعدد الاقتباسات وعدد المقالات التي تم الاستشهاد بها ويتم فحص عدد الاقتباسات من المقالات التي تم الاستشهاد بها .

كذلك هناك قضايا مثل مراعاة المبادئ الأخلاقية ومراقبة مستوى الاقتباس الذاتي إلى مستوى مقبول، والمقالات التي تم سحبها في اختيار باحث لهذه القائمة.