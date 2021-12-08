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شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

واستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني صباح يوم الاثنين مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد.
رمز الخبر: ۶۱۳۸۵
تأريخ النشر: 07 December 2021

استقبل امين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني صباح يوم الاثنين مستشار الأمن الوطني الإماراتي في طهران.

واستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني صباح يوم الاثنين مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد.

ووصل مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد اليوم الاثنين إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من ممثل قائد الثورة الاسلامیة الایرانیة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني ومن المقرر ان يلتقي بن زايد خلال هذه الزيارة نظيره الإيراني وعددا اخر من كبار المسؤولين في البلاد.

وتهدف الزيارة إلى "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة".

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