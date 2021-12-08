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ايران واحدة من الدول المتقدمة في زراعة قوقعة الاذن

وقال "متصدي" في تصريح له يوم الاحد، ان القطاع المحلي انتج خلال العام الماضي الفين قوقعة اذن اصطناعية، ووضعها في متناول يد المرضى المحتاجين.
رمز الخبر: ۶۱۳۸۲
تأريخ النشر: 07 December 2021

اعلن رئيس اللجنة الوطنية لزراعة قوقعة الاذن "مسعود متصدي"، ان ايران واحدة من الدول المتقدمة عالميا في تكنولوجيا زراعة القوقعة.

وقال "متصدي" في تصريح له يوم الاحد، ان القطاع المحلي انتج خلال العام الماضي الفين قوقعة اذن اصطناعية، ووضعها في متناول يد المرضى المحتاجين.

ولفت ان النجاح في توطين انتاج هذه القطعة الطبية، حقق نتائج ملحوظة من حيث توفير النقد الاجنبي وارتقى بمستوى البلاد لتصبح واحدة من الدول الصناعية المتقدمة في هذه التقنية.

ولفت المسؤول بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ان زراعة قوقعة الاذن تتم بواسطة عملية جراحية دقيقة في ايران من اجل معالجة العديد من المرضى المحتاجين لاسيما الاطفال المعاقين خلقا، ليتمتعوا بنعمة السمع عبر هكذا انجاز في البلاد.

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