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كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة

وكانت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال من "مغبة استمرار حماقاته".
رمز الخبر: ۶۱۳۷۸
تأريخ النشر: 07 December 2021

حذرت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، الاحتلال الإسرائيلي، من مغبة ما قد تؤول إليه الأمور، قائلة: "فصبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة".

وأضافت أن ذلك يأتي أمام استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما الاعدامات الميدانية للمواطنين الأبرياء في الضفة والقدس، واعتداءاته المتواصلة على مقدساتنا الدينية، وفرضه للحصار الظالم والمماطلة في إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب في قطاع غزة، والتوغلات اليومية على حدود القطاع التي لن نسمح بها وسنعمل على صدها.

وكانت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال من "مغبة استمرار حماقاته".

وقالت في تصريح صحفي، إن على الاحتلال الكف عن سياسته الإجرامية الجبانة باستفزاز شعبنا، و"إلا سيكون للمـقاومة كلمة الفصل التي لن تقبل بهذا الواقع".

المصدر: فلسطين الان

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