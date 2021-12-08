الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس

لقد قلت للسيد بوريل ان ما تردد عن نشاطات التخصيب بنسبة 90 بالمئة في ايران يعد كذبا بحتا.

اكد وزير الخارجية الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى بشكل جاد وراء التوصل الى اتفاق جيد مبينا ان الاتفاق يجب ان يكون بشكل بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس.

ویذکر ان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اكد في رسالة نشرها مساء اليوم الاثنين على تطبيق "إنستغرام" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في التوصل إلى اتفاق جيد وستسعى وراء مسار الدبلوماسية والتفاوض في اطارمنطق التفاوض والتفاهم.

واضاف: إن النص الذي قدّمه الوفد الايراني يصب في إطار الاتفاق النووي تماماً ولا يتجاوزه ولا يضمّ أي مطالب خارج الاتفاق.

وتابع وزير الخارجية: لقد قلت للسيد بوريل ان ما تردد عن نشاطات التخصيب بنسبة 90 بالمئة في ايران يعد كذبا بحتا.

واضاف: إن المتوقع، باستمرار المفاوضات، ان تاتي الاطراف الاخرى الى فيينا بمقترحات وردود واضحة تضم الغاء الحظر وان تكف عن لعبة القاء اللوم، وفي هذا الحال يمكن التوصل الى اتفاق جيد.

وأكد: إننا سنواصل نهج الدبلوماسية والتفاوض والتفاهم بفيينا في أطر منطقية.