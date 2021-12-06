زيارة رسمية لمسؤول إماراتي رفيع المستوى الى طهران الیوم الاثنين

وأشار المصدر إلى أن طحنون بن زايد سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إضافة إلى نظيره الإيراني، موضح أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات ...

صرح مصدر مطلع يوم الأحد، بأن كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، سيزور طهران يوم الاثنين.

ویذکر نقلا عن نور نيوز إن الشيخ طحنون تلقى دعوة رسمية من ممثل قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وسيبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية مع طهران.

وأشار المصدر إلى أن طحنون بن زايد سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إضافة إلى نظيره الإيراني، موضح أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة، يعتبر من أهداف زيارة الشيخ طحنون الى طهران.