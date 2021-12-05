قائد في الشرطة الايرانية يزور باكستان

وصل الى اسلام آباد فجر اليوم الاحد قائد شرطة التحريات في قوى الامن الداخلي بالجمهورية الاسلامية الايرانية العميد محمد قنبري لاجراء محادثات حول التعاون الثنائي مع المسؤولين الباكستانيين.

ومن المقرر ان يلتقي العميد قنبري، وزير الداخلية او وكيل الوزارة ومدير عام وكالة التحقيقات الفدرالية وعددا اخر من المسؤولين في مجال الامن العام وشرطة التحريات.

كما سيقوم قائد شرطة التحريات الايرانية بتفقد بعض مراكز الشرطة ومكافحة الجرائم السيبرانية.

وسيزور العميد قنبري مدينة لاهور ويلتقي المدراء المحليين لوكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية.

وتاتي زيارة قائد شرطة التحريات بقوى الامن الداخلي الايراني الى باكستان تلبية لدعوة من مدير عام وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية.