السفير الايراني لدى بغداد يلتقي وزير العدل العراقي

وتم الاتفاق بين السفير الايراني ووزير العدل العراقي على اتخاذ اسلوب مماثل بشان السجناء الايرانيين في اقليم كردستان العراق.

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد ايرج مسجدي وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد.

وفي هذا اللقاء الذي جرى السبت في مبنى وزارة العدل العراقية تباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وجرى البحث خلال اللقاء حول كيفية تبادل المحكومين والسجناء بين البلدين.

واعلن وزير العدل العراقي الاستعداد لمبادلة السجناء الذين امضوا المراحل القانونية وتم اعتبارهم بانهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة لمبادلتهم من قبل المؤسسات المعنية.

وتم الاتفاق بين السفير الايراني ووزير العدل العراقي على اتخاذ اسلوب مماثل بشان السجناء الايرانيين في اقليم كردستان العراق.