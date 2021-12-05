كبير المفاوضين الايرانيين: ايران مصممة على الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا

انني اكدت على ارادة ايران القوية للمشاركة بفاعلية وايجابية في مفاوضات فيينا، وان الوكالة الدولية قادرة على ايفاء دور فني وبناء في هذا الخصوص.

اكد نائب وزير الخارجية، كبير المفاوضين الايرانيين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا "علي باقري كني"، ان ايران مصممة على الحضور الفاعل والايجابي في المفاوضات.

وكتب "باقري كني" في تغريدة عقب لقائه اليوم الخميس، مع الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، ان هذه المباحثات تناولت القضايا الثنائية.

واضاف: لقد أجريت محادثات مثمرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بهدف مواصلة التعاون التقني بين إيران والوكالة الدولية.

وتابع: انني اكدت على ارادة ايران القوية للمشاركة بفاعلية وايجابية في مفاوضات فيينا، وان الوكالة الدولية قادرة على ايفاء دور فني وبناء في هذا الخصوص.