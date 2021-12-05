رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على مواصلة التنسيق لمعالجة المشاكل

وتباحث رؤساء السلطات الايرانية العليا، خلال اجتماعهم الاسبوعي، بشأن اهم القضايا الراهنة مع التركيز على مواصلة الجهود المشتركة والتنسيق من اجل معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.

اكد رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، خلال اجتماعهم الاسبوعي الذي انعقد اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية، اكدوا على مواصلة التنسيق بهدف حل مشاكل البلاد.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، ان اجتماع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية انعقد اليوم بحضور كل من رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي".

وتباحث رؤساء السلطات الايرانية العليا، خلال اجتماعهم الاسبوعي، بشأن اهم القضايا الراهنة مع التركيز على مواصلة الجهود المشتركة والتنسيق من اجل معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.