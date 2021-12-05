مدير مكتب رئيس الجمهورية: هدف ايران النهائي في المفاوضات الغاء الحظر بعزة واقتدار

ان الحظر الظالم خلق مشاكل للبلاد لذا فان اجهاض الحظر يعد الخطوة الاولى لاهتمامات الحكومة وفي الخطوة الثناية يحظى الغاء الحظر باهمية فائقة بالنسبة لنا كي نتمكن من التقدم بامورنا الى الامام بصلابة واقتدار.

اكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسين اسماعيلي بان ايران جادة تماما في مفاوضات فيينا وان هدفها النهائي في المفاوضات مع مجموعة "4+1" هو الغاء الحظر بعزة واقتدار.

وقال اسماعيلي في حوار مع القناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء السبت: نحن جادون تمام في مفاوضات فيينا وان هدفنا النهائي في المفاوضات مع مجموعة "4+1" هو الغاء الحظر كله بالترافق مع العزة والاقتدار.

واضاف: لقد دخلنا المفاوضات بارادة وبرنامج معين ونسعى للوصول الى نتيجة والغاء الحظر.

وقال اسماعيلي: لقد كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات الا ان الاطراف الاخرى اعلنت انها بحاجة الى التوجه الى عواصمها لمناقشة القضايا المطروحة.

*اجتماع "ايكو" وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

واكد مدير مكتب رئيس الجمهورية بان السياسات العامة للحكومة الثالثة عشرة متمثلة بتطوير العلاقات مع الدول الجارة وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية معها ومع الدول الاسيوية الاخرى.

واشار في هذا الصدد الى اجتماع القمة الـ 15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادية "ايكو" ومشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله رئيسي فيها ومحادثاته التي اجراها مع نظرائه المشاركين في القمة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

*عضوية ايران في منظمة شنغهاي

كما اشار الى عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستوفر للبلاد امكانية واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وحول الحظر الظالم المفروض على ايران قال: ان الحظر الظالم خلق مشاكل للبلاد لذا فان اجهاض الحظر يعد الخطوة الاولى لاهتمامات الحكومة وفي الخطوة الثناية يحظى الغاء الحظر باهمية فائقة بالنسبة لنا كي نتمكن من التقدم بامورنا الى الامام بصلابة واقتدار.

*استيراد 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا

ونوه مدير مكتب رئيس الجمهورية الى استيراد 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا لغاية الان حيث تم تسديد اثمانها واضاف: لقد اثبتنا في هذه الظروف باننا باستيراد 120 مليون جرعة قد تمكنا من اجهاض الحظر.

واشار الى حرص الحكومة على توفير اللقاحات من اجل وقاية المواطنين وتحصينهم امام الاصابة بفيروس كورونا واضاف: ان نهج الحكومة يتمثل بالتطعيم بالجرعة الثالثة للمواطنين من اجل تحصينهم امام المرض ونحن نشهد اليوم بان عدد الوفيات الذي كان قد بلغ نحو 700 حالة في وقت ما قد انخفض الى نحو 60 حالة في الوقت الحاضر.

*رئيس الجمهورية قام باكثر من 10 زيارات للمحافظات في غضون 100 يوم

ولفت اسماعيلي الى ان رئيس الجمهورية قام لغاية الان باكثر من 10 زيارات للمحافظات خلال المائة يوم الاخيرة، وذلك بغية التعرف على المشاكل والقضايا عن كثب والعمل على حلها ومعالجتها ومتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع المختلفة.

*لائحة الموازنة

وصرح مدير مكتب رئيس الجمهورية بان كل الجهود ستبذل لرفع لائحة الموازنة الى مجلس الشورى الاسلامي في الموعد المقرر، موضحا بان الحكومة تسعى لزيادة صلاحيات المحافظات بغية توفير الارضية للنمو لاقتصادي.