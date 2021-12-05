النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

وصوتت لمصلحة القرار 94 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و7 دول في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.
رمز الخبر: ۶۱۳۶۱
تأريخ النشر: 05 December 2021

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وصوتت لمصلحة القرار 94 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و7 دول في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.

وينص قرار الجمعية العامة على أن قرار “إسرائيل” في الـ 14 من كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 ويطالب “إسرائيل” بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويشدد القرار على أن جميع الأحكام ذات الصلة بالأنظمة المرفقة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بـ 12 آب 1949 ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ العام 1967.

المصدر: سانا

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد في الشرطة الايرانية يزور باكستان
السفير الايراني لدى بغداد يلتقي وزير العدل العراقي
كبير المفاوضين الايرانيين: ايران مصممة على الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا
اتفاق ايراني فرنسي على تعزيز التعاون في مجال نهضة التعاونيات
رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على مواصلة التنسيق لمعالجة المشاكل
مدير مكتب رئيس الجمهورية: هدف ايران النهائي في المفاوضات الغاء الحظر بعزة واقتدار
الأمم المتحدة تجدد مطالبتها الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل
هنية: في قبضتنا أربعة جنود اسرائيليين
اطلاق صاروخ اختبار من قبل الدفاعات الجوية في منطقة "نطنز"
رئيسي لـ"مادورو": تعزيز العلاقات بين ايران وفنزويلا يعد أمرا ضروريا
استراتيجية الأمن القومي البريطاني
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 04-12-2021
خطاب القائد في محافظة إيلام الإيرانية
رئيس الجمهورية يؤكد على تنفيذ قانون دعم المعاقين بسرعة وبصورة شاملة
شبيلات: اتفاق تبادل الطاقة والماء بين الأردن والكيان الصهيوني بتمويل إماراتي انتجته اتفاقية العار في وادي عربة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 04-12-2021
استراتيجية الأمن القومي البريطاني
شبيلات: اتفاق تبادل الطاقة والماء بين الأردن والكيان الصهيوني بتمويل إماراتي انتجته اتفاقية العار في وادي عربة
خطاب القائد في محافظة إيلام الإيرانية
رئيس الجمهورية يؤكد على تنفيذ قانون دعم المعاقين بسرعة وبصورة شاملة
الحكومة الايرانية تدرس ملحقات موازنة البلاد للعام القادم
الأطراف الاخرى في المفاوضات ستتوجه إلى العواصم لتقديم أجوبة منطقية وموثقة
خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني لن يقبل بأقل من رفع جميع العقوبات
ايران وروسيا تؤكدان ضرورة التعاون والتشاور حول القضايا الاقليمية المهمة
خالد مشعل: ايران منذ انطلاقة ثورتها وقفت بجانب الشعب الفلسطيني ودعمت قضيته العادلة
وزير الاقتصاد السوري: الشركات الايرانية تمتلك خبرات كبيرة تحتاجها سوريا اليوم
تعاون ايراني سوري لتاسيس بنك مشترك
إيران تعرب عن مواساتها مع فيتنام حكومة وشعبا
اطلاق صاروخ اختبار من قبل الدفاعات الجوية في منطقة "نطنز"
اتفاق ايراني فرنسي على تعزيز التعاون في مجال نهضة التعاونيات