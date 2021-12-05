اطلاق صاروخ اختبار من قبل الدفاعات الجوية في منطقة "نطنز"

واضاف: ان هذا الاطلاق جاء بهدف اختبار رد الفعل السريع و المزيد من الجاهزية، ولا داعي للقلق".

اعلنت مصادر ان الدفاعات الجوية الإيرانية اطلقت صاروخ اختبار في سماء منطقة " نطنز" بمحافظة اصفهان (وسط ايران ).

وسمع قبل ساعات دوي انفجار في منطقة نطنز وشوهد ضوء شديد في سماء هذه المنطقة.

ویذکر ان بعض المصادر أعلنت عن تشغيل منظومة الدفاع الجوي ضد طائرة مسيرة في منطقة نطنز.

وبحسب آخر المعلومات الواردة ان اطلاق الصاروخ من قبل منظومة الدفاع الجوي في سماء منطقة "بادرود" كان في سياق اختبار رد الفعل السريع على الهجوم المحتمل بحيث انفجر الصاروخ في سماء المنطقة بتوجيه موقع الدفاع الجوي.

وقد أعلن قائد الدفاع الجوي في منطقة نطنز انه تم اختبار أحدى الانظمة الصاروخية في المنطقة لتقييم الجاهزية الميدانية ، لافتا الى انه لا داعي لاي قلق بهذا الشان .

وبين انه من اجل تقييم أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة ، فان مثل هذه التدريبات تجري في اجواء آمنة وبالتنسيق الكامل مع منظومة الدفاع الموحدة في البلاد.

واشار حاكم مدينة نطنز "رمضان علي فردوسي" في تصريح لوكالة تسنيم الى ان الصوت الذي سُمع في مدينة نطنز كان اثر إطلاق صاروخ من منظومة الدفاع الجوي وقال: ان الحادث وقع في ضواحي مدينة بادرود في نطنز.

واضاف: ان هذا الاطلاق جاء بهدف اختبار رد الفعل السريع و المزيد من الجاهزية، ولا داعي للقلق".

وقال حاكم مدينة نطنز: ان الحادث لم يسفر عن اي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.