رئيسي لـ"مادورو": تعزيز العلاقات بين ايران وفنزويلا يعد أمرا ضروريا

"هناك الكثير من العمل المشترك بين إيران وفنزويلا ، وأنا متفائل للغاية أنه بمساعدة اللجان المشتركة يمكننا إبرام اتفاقيات جديدة".

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي خلال اتصاله الهاتفي الذي اجراه ليل السبت مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات سيما التجارية والاقتصادية لافتا الى الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها ايران وفنزويلا.

ووصف آية الله رئيسي العلاقات الايرانية - الفنزويلية بالاستراتيجية وقال: العلاقات الراهنة بين البلدين يجب ان تشهد مزيدا من النمو في عهد الحكومة الايرانية الجديدة.

واشار الرئيس الايراني في الاتصال الى روح العدالة و الاستقلال ومقارعة الاستكبار والنضال لدى الشعب والحكومة الفنزويلية وقال: ان سبب فرض الحظر على الشعب والحكومة الفنزيلية من قبل نظام الهيمنة هو روح الاستقلال و الحرية.

واكد آية الله رئيسي انه بفضل الله وجهود المسؤولين وعزيمة الشعب، سنواصل المضي بكل اقتدار نحو التقدم والازدهار مبينا ان هذا الاتصال الهاتفي بامكانه ان يكون معطفا لتنمية العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وهنا الرئيس الايراني لمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية في فنزويلا وقال: ان نجاحكم في اجراء الانتخابات جسّد اقتدار الحكومة الفنزويلية.

واشار رئيسي إلى مكانة إيران وفنزويلا في منظمة "اوبك" وقال : ان التعاون النفطي بين البلدين يجب أن يأخذ شكلا جديدا ويجب اتخاذ خطوات أكبر في مجال التكرير و توفير الموارد البتروكيماوية الضرورية ، مشيرا إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران وفنزويلا وقال : يجب تنفيذ هذه الاتفاقيات بالكامل ، وتهيئة الأرضية لاتفاقيات جديدة".

من جانبه اشار الرئيس الفنزويلي في الاتصال إلى اجراء الانتخابات في بلاده، وقال: رغم التهديدات والاعتداءات التي فرضتها الإمبريالية علينا ، فقد تمكنا من الدفاع عن السلام الداخلي من خلال جهود شعبنا".

و اكد مادورو ضرورة تحرك جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مشيرا إلى النتائج الجيدة لاجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين وقال: بمساعدة بعضنا البعض سنخلق زخما كبيرا في العلاقات الثنائية ، وخاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد".

واشار إلى الشراكة الإيرانية - الفنزويلية في أوبك وقال : "يجب أن نعمل من أجل ان تحقق أوبك استقرارا دائما في سوق النفط".

وقال الرئيس الفنزويلي: "هناك الكثير من العمل المشترك بين إيران وفنزويلا ، وأنا متفائل للغاية أنه بمساعدة اللجان المشتركة يمكننا إبرام اتفاقيات جديدة".