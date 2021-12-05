الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 04-12-2021

أولاً: أحداث

_ يديعوت: تم عرض الخرائط الهندسية لبناء مقر إقامة رئيس الوزراء على موقع بلدية القدس على الانترنت بالخطأ.

_ موقع 0404: أضرار في مركبات للمستوطنين والشرطة بعد رشقهم بالحجارة على طريق غوش عتصيون-الخليل.

_ القناة 7: حكمت المحكمة في عسقلان على أندريه غوروف، من سكان كريات جات الذي أدين بالتهديد باغتيال رئيس الوزراء نفتالي بينت، بالسجن 7 أشهر و3 أشهر.

_ اعلام عبري: تعرض مستوطن (70 سنة) للطعن في عملية داخل مستوطنة كريات جات، والدوافع جنائية.

_ يديعوت: حكمت محكمة اللد على "مي مصاروة" بالسجن 30 شهرًا بتهمة (إجراء اتصالات مع حزب الله وتصوير مركبات عسكرية، والسياج في الناقورة، وميناء حيفا، وقاعدة حتسريم، وبطارية قبة حديدية...).

_ إعلام العدو: اعتقلت قوات الجيش فلسطينيًا في منطقة الجدار الفاصل شمال القطاع محاولا التسلل نحو الداخل، وضبط بحوزته سكينا.

_ القناة 12: هناك 7 مصابين بمتحور أوميكرون في الكيان، وهناك شكوك حول 27 حالة أخرى.

_ اعلام عبري: إصابة جنديين من الشرطة بجراح بعد دهسهم بسيارة في ام الفحم.

ثانيًا: مواقف وآراء

_ ‏القناة 14 (20سابقا): نتنياهو، سأفعل كل ما بوسعي للإطاحة بهذه الحكومة بسبب الضرر الهائل الذي تتسبب به، منها الضعف ضد حماس وحزب الله، والتراخي في التعامل مع كورونا.

_ جيروزاليم: الجيش يواصل تطوير قدراته لتوجيه ضربة عسكرية ضد برنامج إيران النووي إذا اقتضت الظروف ذلك.

_ اعلام عبري: إحباط لدى دول عربية وإسرائيل من المحادثات النووية مع إيران.

_ يديعوت: يعتبر كبار المسؤولين في الجيش أن سيناريو دخول حزب الله المعركة بعد اي هجوم على إيران أمرًا مرجحًا.

_ رئيس الموساد الإسرائيلي: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ونتعهد بذلك.

_ معاريف: ارتفاع مستويات الكراهية بين الشباب اليهود المتدينين (43٪) والمتدينين الحريديم (63٪) تجاه العرب استنادًا لما جرى من احداث خلال عملية حارس الاسوار.

_ يديعوت: في السنوات الأخيرة، أنشأت حماس سرًا فرعًا عسكريًا في لبنان؛ بهدف إنشاء جبهة أخرى في مواجهة "إسرائيل".

_ هآرتس: الصناعة الجوية الإسرائيلية حصلت على 22 مليون دولار من المغرب لقاء بيعه مسيّرات انتحارية.

_ معاريف: وزير الأمن الداخلي من الواضح أن الخيار العسكري ضد إيران مطروح على الطاولة.

ثالثًا: إجراءات

_ إسرائيل اليوم: الحكومة تصادق على جلب آلاف يهود الفلاشا من إثيوبيا الى الكيان.

_ قناة كان: الرئيس الإسرائيلي يزور المسجد الإبراهيم في الخليل ويضيء أول شمعة في عيد الحانوكا.

_ أمير بوخبوط: هناك حديث نشط في الاقتصاد حول إمكانية تنسيق وصول آلاف عمال البناء من المغرب.

_ إذاعة الجيش: الموافقة على شراء مروحيات يسعور الجديدة، سيتم شراء 12 مروحية بنحو ملياري دولار كمرحلة اولى.

_ اعلام عبري: وافق رئيس الوزراء على زيادة أجور معاشات موظفي الخدمة الوطنية بنسبة 50٪ اعتبارًا من عام 2022.

_ يديعوت: وقّعت وزارة الجيش وشركة البناء "الإسكان" اتفاقًا لإنشاء مجمع استخبارات الجيش في النقب.

_ اعلام عبري: بينت يعلن تخصيص وحدة الشرطة الخاصة "اليمام" لمكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن.

_ إذاعة الجيش: على خلفية المحادثات النووية في فيينا: سينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" ​​ظهر الأحد.

_ قائد سلاح الجو: حظر رحلات طائرات F15 باستثناء الأنشطة العملياتية وذلك بعد خلل اثناء طلعة تدريبية.

إعداد:تابناك