النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۹مشاهدات
‍ پ

الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 04-12-2021

رمز الخبر: ۶۱۳۵۶
تأريخ النشر: 04 December 2021

أولاً: أحداث

_ يديعوت: تم عرض الخرائط الهندسية لبناء مقر إقامة رئيس الوزراء على موقع بلدية القدس على الانترنت بالخطأ.

_ موقع 0404: أضرار في مركبات للمستوطنين والشرطة بعد رشقهم بالحجارة على طريق غوش عتصيون-الخليل.

_ القناة 7: حكمت المحكمة في عسقلان على أندريه غوروف، من سكان كريات جات الذي أدين بالتهديد باغتيال رئيس الوزراء نفتالي بينت، بالسجن 7 أشهر و3 أشهر.

_ اعلام عبري: تعرض مستوطن (70 سنة) للطعن في عملية داخل مستوطنة كريات جات، والدوافع جنائية.

_ يديعوت: حكمت محكمة اللد على "مي مصاروة" بالسجن 30 شهرًا بتهمة (إجراء اتصالات مع حزب الله وتصوير مركبات عسكرية، والسياج في الناقورة، وميناء حيفا، وقاعدة حتسريم، وبطارية قبة حديدية...).

_ إعلام العدو: اعتقلت قوات الجيش فلسطينيًا في منطقة الجدار الفاصل شمال القطاع محاولا التسلل نحو الداخل، وضبط بحوزته سكينا.

_ القناة 12: هناك 7 مصابين بمتحور أوميكرون في الكيان، وهناك شكوك حول 27 حالة أخرى.

_ اعلام عبري: إصابة جنديين من الشرطة بجراح بعد دهسهم بسيارة في ام الفحم.

ثانيًا: مواقف وآراء

_ ‏القناة 14 (20سابقا): نتنياهو، سأفعل كل ما بوسعي للإطاحة بهذه الحكومة بسبب الضرر الهائل الذي تتسبب به، منها الضعف ضد حماس وحزب الله، والتراخي في التعامل مع كورونا.

_ جيروزاليم: الجيش يواصل تطوير قدراته لتوجيه ضربة عسكرية ضد برنامج إيران النووي إذا اقتضت الظروف ذلك.

_ اعلام عبري: إحباط لدى دول عربية وإسرائيل من المحادثات النووية مع إيران.

_ يديعوت: يعتبر كبار المسؤولين في الجيش أن سيناريو دخول حزب الله المعركة بعد اي هجوم على إيران أمرًا مرجحًا.

_ رئيس الموساد الإسرائيلي: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ونتعهد بذلك.

_ معاريف: ارتفاع مستويات الكراهية بين الشباب اليهود المتدينين (43٪) والمتدينين الحريديم (63٪) تجاه العرب استنادًا لما جرى من احداث خلال عملية حارس الاسوار.

_ يديعوت: في السنوات الأخيرة، أنشأت حماس سرًا فرعًا عسكريًا في لبنان؛ بهدف إنشاء جبهة أخرى في مواجهة "إسرائيل".

_ هآرتس: الصناعة الجوية الإسرائيلية حصلت على 22 مليون دولار من المغرب لقاء بيعه مسيّرات انتحارية.

_ معاريف: وزير الأمن الداخلي من الواضح أن الخيار العسكري ضد إيران مطروح على الطاولة.

ثالثًا: إجراءات

_ إسرائيل اليوم: الحكومة تصادق على جلب آلاف يهود الفلاشا من إثيوبيا الى الكيان.

_ قناة كان: الرئيس الإسرائيلي يزور المسجد الإبراهيم في الخليل ويضيء أول شمعة في عيد الحانوكا.

_ أمير بوخبوط: هناك حديث نشط في الاقتصاد حول إمكانية تنسيق وصول آلاف عمال البناء من المغرب.

_ إذاعة الجيش: الموافقة على شراء مروحيات يسعور الجديدة، سيتم شراء 12 مروحية بنحو ملياري دولار كمرحلة اولى.

_ اعلام عبري: وافق رئيس الوزراء على زيادة أجور معاشات موظفي الخدمة الوطنية بنسبة 50٪ اعتبارًا من عام 2022.

_ يديعوت: وقّعت وزارة الجيش وشركة البناء "الإسكان" اتفاقًا لإنشاء مجمع استخبارات الجيش في النقب.

_ اعلام عبري: بينت يعلن تخصيص وحدة الشرطة الخاصة "اليمام" لمكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن.

_ إذاعة الجيش: على خلفية المحادثات النووية في فيينا: سينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" ​​ظهر الأحد.

_ قائد سلاح الجو: حظر رحلات طائرات F15 باستثناء الأنشطة العملياتية وذلك بعد خلل اثناء طلعة تدريبية.

إعداد:تابناك

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استراتيجية الأمن القومي البريطاني
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 04-12-2021
خطاب القائد في محافظة إيلام الإيرانية
رئيس الجمهورية يؤكد على تنفيذ قانون دعم المعاقين بسرعة وبصورة شاملة
شبيلات: اتفاق تبادل الطاقة والماء بين الأردن والكيان الصهيوني بتمويل إماراتي انتجته اتفاقية العار في وادي عربة
وزير الاقتصاد السوري: الشركات الايرانية تمتلك خبرات كبيرة تحتاجها سوريا اليوم
خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني لن يقبل بأقل من رفع جميع العقوبات
الحكومة الايرانية تدرس ملحقات موازنة البلاد للعام القادم
ايران وروسيا تؤكدان ضرورة التعاون والتشاور حول القضايا الاقليمية المهمة
تعاون ايراني سوري لتاسيس بنك مشترك
الأطراف الاخرى في المفاوضات ستتوجه إلى العواصم لتقديم أجوبة منطقية وموثقة
إيران تعرب عن مواساتها مع فيتنام حكومة وشعبا
خالد مشعل: ايران منذ انطلاقة ثورتها وقفت بجانب الشعب الفلسطيني ودعمت قضيته العادلة