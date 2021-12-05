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إنفوغرافيك؛

خطاب القائد في محافظة إيلام الإيرانية

رمز الخبر: ۶۱۳۵۵
تأريخ النشر: 04 December 2021

 

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خطاب القائد في محافظة إيلام الإيرانية
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