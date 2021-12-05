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رئيس الجمهورية يؤكد على تنفيذ قانون دعم المعاقين بسرعة وبصورة شاملة

كما اكد رئيس الجمهورية على تنفيذ القانون في مجال استفادة المعاقين من وسائط النقل ومنها القطارات والطائرات داعيا الى تفعيل صندوق دعم فرص العمل لهؤلاء الافراد.
رمز الخبر: ۶۱۳۵۴
تأريخ النشر: 04 December 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة متابعة وحل مشاكل المعاقين، مشددا على تنفيذ قانون دعم المعاقين بسرعة وبصورة كاملة وشاملة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس آية الله رئيسي خلال استقباله الجمعة عددا من مندوبي الشريحة ذات الاحتياجات الخاصة لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة وقال: اليوم يعد يوما للتذكير والاهتمام من قبل جميع المدراء والمعنيين بالمعاقين الاعزاء في البلاد وهنالك مسؤولية ملقاة على عاتقنا لمتابعة مشاكلهم.

واضاف: ان الاعاقة لا يمكنها الحيلولة دون نمو وسمو الانسان والدليل على ذلك وجود الكثير من المعاقين في البلاد الذين برزوا وحققوا التقدم في الكثير من المجالات ومنها العلمية والثقافية والرياضية.

واشار الى القانون المتعلق بتوظيف المعاقين داعيا المسؤولين المعنيين لمتابعة تنفيذ هذا القانون، مؤكدا ضرورة توفير المستلزمات للافراد المكفوفين ومعدات التاهيل البدني للمعاقين.

كما اكد رئيس الجمهورية على تنفيذ القانون في مجال استفادة المعاقين من وسائط النقل ومنها القطارات والطائرات داعيا الى تفعيل صندوق دعم فرص العمل لهؤلاء الافراد.

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