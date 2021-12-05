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شبيلات: اتفاق تبادل الطاقة والماء بين الأردن والكيان الصهيوني بتمويل إماراتي انتجته اتفاقية العار في وادي عربة

وقال شبيلات عن اتفاقيات التطبيع مع الكيان إن "الديانة الإبراهيمية (في إشارة إلى اتفاقيات أبرهام التطبيعية بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية), هي ديانة ابليسيه تهدف إلى دمج "المسلمين والنصارى" تحت رايه بني صهيون ولا يروج لها الا سفلة الشياطين مهما ظهر عليهم من مسوح الصلاح الديكورية.
رمز الخبر: ۶۱۳۵۳
تأريخ النشر: 04 December 2021

انتقد المعارض الاردني البارز ليث شبيلات في تصريح لتسنيم اتفاقيه شراء الاردن للغاز من الكيان الصهيوني واصفا إياها باتفاقية العار.

وتحدث أيضا عن توقيع ما وُصف بأنه إعلان نوايا لاتفاق جديد بين عمان و"تل أبيب" لتبادل الطاقة والماء برعاية أمريكية وتمويل ودعم من دولة الإمارات بالقول إنهما مولودين متوقعين من علاقه سفاح اسمها " اتفاق وادي عربه للسلام", مؤكدا أنه لا يولد من علاقه غير شرعيه الا ما هو غير شرعي.

وقال شبيلات عن اتفاقيات التطبيع مع الكيان إن "الديانة الإبراهيمية (في إشارة إلى اتفاقيات أبرهام التطبيعية بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية), هي ديانة ابليسيه تهدف إلى دمج "المسلمين والنصارى" تحت رايه بني صهيون ولا يروج لها الا سفلة الشياطين مهما ظهر عليهم من مسوح الصلاح الديكورية.

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