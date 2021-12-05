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الحكومة الايرانية تدرس ملحقات موازنة البلاد للعام القادم

واعتبر رئيس الجمهورية السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي من النقاط الاخرى التي اخذتها الحكومة بنظر الاعتبار في الموازنة القادمة.
رمز الخبر: ۶۱۳۵۰
تأريخ النشر: 04 December 2021

عقدت الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لمواصلة دراسة ملحقات موازنة البلاد للعام القادم.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، تدارس اعضاء الحكومة ملحقات اخرى من لائحة الموازنة للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2022).

ووفقا لهذا التقرير ستواصل الحكومة دراسة لائحة الموازنة للعام القادم في اجتماعاتها القادمة.

وكان رئيس الجمهورية آية الله رئيسي قد صرح خلال الاجتماع المشترك بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي بانه سيتم في غضون الايام القادمة تقديم مشروع الموازنة للمجلس وقال: اننا نريد بان تكون لائحة الموازنة للعام القادم باقل قدر من النقص ومن دون عجز.

واعتبر رئيس الجمهورية السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي من النقاط الاخرى التي اخذتها الحكومة بنظر الاعتبار في الموازنة القادمة.

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