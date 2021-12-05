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إيران تعرب عن مواساتها مع فيتنام حكومة وشعبا

وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين البلدين، أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الصحة والعافية.
رمز الخبر: ۶۱۳۴۶
تأريخ النشر: 04 December 2021

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن مواساته للحكومة وعوائل ضحايا الفيضانات لمقتل عدد من الأشخاص في هذه الكارثة.

ویذکر انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن تعازيه للحكومة وشعب فيتنام ولعوائل ضحايا الفيضانات.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين البلدين، أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الصحة والعافية.

وفي وقت سابق قالت مصادر بالحكومة الفيتنامية، يوم الخميس، إن الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في وسط فيتنام خلفت 18 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، وسط المخاوف من مصرعهم.

يشار إلى أن فيتنام عرضة للعواصف والفيضانات بسبب طول ساحلها، حيث تسببت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العواصف في الغالب، في مقتل 378 شخصًا العام الماضي.

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