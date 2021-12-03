متظاهرون يحاولون إسقاط الحواجز الاسمنتية أمام المنطقة الخضراء وأمن الحشد الشعبي يحاول منعهم

متظاهرون عراقيون غاضبون يحاولون إسقاط الحواجز الاسمنتية أمام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق في العاصمة بغداد.

وفقا لما أفادته تابناك_أقدم متظاهرون محتجون رافضا لنتائج الانتخابات، اليوم الجمعة، على اسقاط حواجز اسمنتية امام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، حيث وقف أمن الحشد الشعبي أمام البوابات لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة.

ويعتصم مواطنون عراقيون أمام المنطقة الخضراء منذ 39 يوما، مطالبين بالعد والفرز اليدوي واعلان النتائج الحقيقية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

كما يطالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين يوم الخامس من الشهر الماضي، حيث استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن، خلال مشاركتهم في التظاهرات.