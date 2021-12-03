توافد الفلسطينيين للمشاركة بصلاة الجمعة وقوات الاحتلال تعرقل وصول المصلين من الضفة

بدأ مواطنون فلسطينيون اليوم الجمعة، بالتوافد الى باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة للمشاركة في صلاة الجمعة.

وفقا لما أفادته تابناك_كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عرقلت اليوم الجمعة، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى عبر نشر الحواجز العسكرية في الطرقات المؤدية الى مدينة القدس.

ونصبت قوات الاحتلال العشرات من الحواجز العسكرية دون أي أسباب تذكر مما تسبب في عرقلة وصول عدد كبير من مواطني الضفة للصلاة في الأقصى.

يُشار إلى أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى يقتصر على سكان مدينة القدس، والداخل الفلسطيني المحتل، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة وغزة الحاصلين على تصاريح خاصة.