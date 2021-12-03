12 شهيدًا في هجوم لتنظيم داعش على قرية خضرجيجة التابعة لقضاء مخمور

إرتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر داعش الارهابي، الليلة الماضية، على قرية خضرجيجة التابعة لقضاء مخمور إلى 12 شهيداً.

وفقا لما أفادته تابناك_كان ارهابيون من تنظيم داعش قد شنوا هجوماً على قرية خضرجيجة في جبل قرجوخ التابعة لقضاء مخمور، ليل أمس الخميس، ما أسفر عن استشهاد 9 من قوات البيشمركة و3 مدنيين وإصابة 5 آخرين من البيشمركة ومدني.

وخلال المواجهات وقع عدد من قوات البيشمركة ضحية كمين نصبه عناصر التنظيم، ما أسفر عن استشهاد 7 عناصر منها وإصابة آخرين.

وقال القيادي في قيادة أربيل لقوات البيشمركة، نجات خوله، في تصريح صحفي، إن مجموعة مكونة من نقيب ورائد، و5 مقاتلين من البيشمركة "تعرضت لكمين نصبه داعش واستشهدوا جميعاً" من أجل صد عناصر داعش الذين هاجموا قرية خضرجيجة.

كما أسفر حادث انقلاب عجلة، بإستشهاد مقاتل آخر في البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين خلال قيامهم بنقل جرحى الهجوم على قرية خضرجيجة.

وخلال الهجوم الذي شنه داعش على قرية خضرجيجة اندلعت مواجهات بين داعش والسكان والبيشمركة، وتسبب باستشهاد مقاتل في البيشمركة وثلاثة أخوة بينهم طفل. ونقلت جثث الشهداء الى الطب العدلي في اربيل.

من جانبها، قالت وزارة البيشمركة في بيان: "هاجم إرهابيو تنظيم داعش الإرهابية عدة منازل في قرية خضرجيجة بالقرب من جبل قرجوغ. ونتيجة للهجوم الوحشي، للأسف هناك شهداء و جرحى مدنيون".

وأضافت: "وبأقصى سرعة ممكنة قامت قوات البيشمركة بملاحقة ومطاردة الإرهابيين، وأقدمت على عملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقة للعثور على الإرهابيين ومعاقبتهم".