زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزيرة هونشو وسط البلاد

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الجمعة، أن هزات أرضية بقوة 5.4 درجة ضربت جزيرة هونشو في وسط البلاد.

وفقا لما أفادته تابناك_ذكرت المديرية في بيانها، أن "بؤرة الزلزال كانت على عمق 20 كيلومترا في محافظة واكاياما. وتم الشعور بالهزات في 23 محافظة، بما في ذلك جزر كيوشو وشيكوكو. وبلغت أقصى قوة للهزات 5 درجات على مقياس من سبع درجات معتمد في اليابان.

وأشار البيان إلى عدم ظهور خطر تسونامي نتيجة الزلزال. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو حصول دمار.

يشار إلى أن جزيرة هونشو، تقع في وسط البلاد وعليها الكثير من المحافظات بما في ذلك العاصمة- طوكيو. هونشو هي أكبر الجزر في اليابان، وتدعى الأرض الرئيسية، وهي الجزيرة الثانية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بعد جزيرة جاوة.